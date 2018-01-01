В Лондоне в новогоднюю ночь зарезали четверых человек

КИЕВ, 1 янв — РИА Новости Украина. Четыре человека скончались от ножевых ранений в новогоднюю ночь в Лондоне, полиция расследует инциденты как убийства, говорится в заявлении Скотланд-Ярда.

Инциденты произошли поздно ночью 31 декабря и рано утром 1 января на севере, востоке и юге Лондона. Связи между нападениями нет, полиция расследует их как убийства.

В связи с одним убийством уже были задержаны пять человек.

"Я благодарен жителям Лондона и туристам за содействие полиции, как в ходе главных торжеств в Вестминстере, так и в ходе тысяч других общественных и частных мероприятий по всему Лондону. Однако были и такие небольшие группы, которые предпочли беспорядок и насилие, что привело к трагическим последствиям", — приводятся в заявлении слова представителя лондонской полиции Нейла Джерома.

"Пока многие из нас думают о том, что будет в 2018 году, четыре семьи оплакивают потерю своих близких, которые погибли в результате бессмысленной жестокости и бессердечного использования ножей в качестве холодного оружия. Это ужасно", — заключил Джером.

Напомним, в Одессе грабители зарезали врача скорой помощи.