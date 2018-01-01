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    В Лондоне в новогоднюю ночь зарезали четверых человек

    (обновлено: )20701
    Инциденты произошли поздно ночью 31 декабря и рано утром 1 января на севере, востоке и юге Лондона. Связи между нападениями нет, полиция расследует их как убийства.
    Лондонская полиция. Архивное фото
    RIA News Владимир Родионов | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 1 янв — РИА Новости Украина. Четыре человека скончались от ножевых ранений в новогоднюю ночь в Лондоне, полиция расследует инциденты как убийства, говорится в заявлении Скотланд-Ярда.

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    Инциденты произошли поздно ночью 31 декабря и рано утром 1 января на севере, востоке и юге Лондона. Связи между нападениями нет, полиция расследует их как убийства.

    В связи с одним убийством уже были задержаны пять человек.

    "Я благодарен жителям Лондона и туристам за содействие полиции, как в ходе главных торжеств в Вестминстере, так и в ходе тысяч других общественных и частных мероприятий по всему Лондону. Однако были и такие небольшие группы, которые предпочли беспорядок и насилие, что привело к трагическим последствиям", — приводятся в заявлении слова представителя лондонской полиции Нейла Джерома.

    "Пока многие из нас думают о том, что будет в 2018 году, четыре семьи оплакивают потерю своих близких, которые погибли в результате бессмысленной жестокости и бессердечного использования ножей в качестве холодного оружия. Это ужасно", — заключил Джером.

    Напомним, в Одессе грабители зарезали врача скорой помощи.

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