В Харькове воры вынесли из квартиры бизнес-леди сейф с валютой и золотом

КИЕВ, 2 дек — РИА Новости Украина. В Харькове воры вынесли из дома бизнес-вумен сейф с украшениями и крупной суммой в иностранной валюте.

Об этом сообщили источники NewsRoom в правоохранительных органах.

"В Киевский отдел полиции обратилась 46-летняя женщина с информацией о том, что с 13 до 17 часов неизвестные проникли в ее дом и вынесли сейф, где находилось 10 тысяч евро, $5000, ювелирные изделия, а также документы и банковские карты. Поздним вечером того же дня силовики обнаружили взломанное хранилище в лесополосе на улице Бассейной. Злоумышленники забрали деньги и украшения, однако оставили паспорта, карточки и часы", — сообщает полиция.

По данному факту следователями открыто уголовное производство по статье 185 УК Украины ("кража").

Ранее сообщалось, что в Харькове 17-летний подросток пытался при помощи ножниц ограбить санитарку медицинского учреждения, украсть у нее деньги и мобильный телефон.