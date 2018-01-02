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    В Харькове воры вынесли из квартиры бизнес-леди сейф с валютой и золотом

    (обновлено: )13210
    Злоумышленники вскрыли украденный сейф и бросили его в лесополосе, оставив нетронутыми лишь документы и банковские карты.
    Сейф. Архивное фото
    ГУ Нацполиции в Киеве

    КИЕВ, 2 дек — РИА Новости Украина. В Харькове воры вынесли из дома бизнес-вумен сейф с украшениями и крупной суммой в иностранной валюте.

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    Об этом сообщили источники NewsRoom в правоохранительных органах.

    "В Киевский отдел полиции обратилась 46-летняя женщина с информацией о том, что с 13 до 17 часов неизвестные проникли в ее дом и вынесли сейф, где находилось 10 тысяч евро, $5000, ювелирные изделия, а также документы и банковские карты. Поздним вечером того же дня силовики обнаружили взломанное хранилище в лесополосе на улице Бассейной. Злоумышленники забрали деньги и украшения, однако оставили паспорта, карточки и часы", — сообщает полиция.

    По данному факту следователями открыто уголовное производство по статье 185 УК Украины ("кража").

    Ранее сообщалось, что в Харькове 17-летний подросток пытался при помощи ножниц ограбить санитарку медицинского учреждения, украсть у нее деньги и мобильный телефон.

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