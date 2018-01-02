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    Происшествия

    Рецидивист сжег квартиру в Киеве, чтобы скрыть убийство друга

    (обновлено: )4901
    При тушении пожара спасатели обнаружили мертвого мужчину. Оказалось, что смертельные травмы ему нанес товарищ и собутыльник, ранее судимый за избиение.
    Житель Киева устроил пожар, чтобы скрыть убийство
    Фото Управления Национальной полиции в Киеве

    КИЕВ, 2 янв — РИА Новости Украина. В Киеве задержан подозреваемый в убийстве, который устроил поджог квартиры, чтобы скрыть преступление.

    Москвич с ножом в груди проехался на трамвае и подождал скорую на лавочке
    РЕН ТВ
    Москвич с ножом в груди проехался на трамвае и дождался скорую на лавочке

    Управление Национальной полиции в Киеве сообщает, что убийство произошло на улице Потапова. Пожарные в сгоревшей квартире обнаружили мертвого мужчину. Подозрения в причинах его смерти возникли из-за множественных травм у погибшего на лице.

    "Правоохранители опросили соседей и сестру потерпевшего. Они сообщили, что мужчина проживал сам, нигде не работал, а накануне вместе с неизвестным употреблял спиртные напитки", — говорится в сообщении полицейских.

    Вскоре был задержан подозреваемый, которым оказался 34-летний уроженец Луганской области. Ранее он был осужден за нанесение телесных повреждений.

    Задержанный пояснил, что распивал спиртные напитки с товарищем. У них возник конфликт, который перерос в драку. Гость несколько раз ударил хозяина квартиры, который упал на шкаф, после чего потерял сознание.

    Когда подозреваемый увидел, что его товарищ не подает признаки жизни, он поджег квартиру, чтобы скрыть следы преступления.

    Дело расследуется по статье "умышленное убийство", суд уже арестовал задержанного мужчину. Ему грозит лишение свободы на 15 лет.

    Напомним, что в Киеве в Соломенском районе между соседями одного из домов произошел конфликт из-за шума. Один из мужчин достал травматический пистолет и расстрелял соседей.

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