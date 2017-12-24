наверх
24.12.201713:02
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    Покушение на полицейского: в Днепре произошел взрыв в квартире

    Тема:

    Днепр, Львов: взрывные события (375)

    (обновлено: )19920
    В результате взрыва пострадала хозяйка квартиры, сотрудник полиции. Женщину госпитализировали. Правоохранители проводят неотложные следственные мероприятия.
    Взрыв в квартире Днепра
    Информатор

    КИЕВ, 24 дек — РИА Новости Украина. В Днепре пострадала сотрудник полиции в результате взрыва неизвестного предмета в ее квартире. Об этом сообщает пресс-служба ГУ НП области.

    Пожар на центральном рынке Запорожья
    Видеоканал VMESTE Редакция на Youtube
    Масштабный пожар на центральном рынке Запорожья. Слышны взрывы

    Взрыв произошел в квартире на ул. Данила Галицкого. Пострадала хозяйка квартиры, сотрудник полиции. Она была госпитализирована. На данный момент полиция проводит неотложные следственные мероприятия. 

    Сведения по данному факту внесены в ЕРДР  по ч. 1 ст. 348 Уголовного кодекса Украины (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего).

    Как сообщает "Информатор", по предварительной информации, причиной взрыва стало самодельное взрывное устройство, которое было установлено под входной дверью. Утром женщина возвращалась домой, когда она открыла дверь, взрывчатка сработала. Устройство было набито гвоздями и сработало на открытие двери.

    Взрыв в квартире Днепра

    Ранее сообщалось, что неизвестные бросили гранату в кафе на проспекте Александра Поля, 2-б в Днепре. Установлено, что сначала в заведение был брошен кирпич, а потом — граната. Во время взрыва сторож находился в соседней комнате, он не пострадал.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Визит делегации американских сенаторов в Грузию. Сенатор США Джон Маккейн
    Привет, оружие! Поставки из Канады и США
    Председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев
    Стокгольмский арбитраж: итоги спора "Нафтогаза" и "Газпрома"
    Полиция Украины. Архивное фото
    Миротворцы в Донбассе: надежда на перемирие
    Шпионские командировки: поездки Гройсмана в компании "агента ФСБ"
    Шпион в Кабмине. СБУ задержала переводчика Гройсмана