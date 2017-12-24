Покушение на полицейского: в Днепре произошел взрыв в квартире

КИЕВ, 24 дек — РИА Новости Украина. В Днепре пострадала сотрудник полиции в результате взрыва неизвестного предмета в ее квартире. Об этом сообщает пресс-служба ГУ НП области.

Взрыв произошел в квартире на ул. Данила Галицкого. Пострадала хозяйка квартиры, сотрудник полиции. Она была госпитализирована. На данный момент полиция проводит неотложные следственные мероприятия.

Сведения по данному факту внесены в ЕРДР по ч. 1 ст. 348 Уголовного кодекса Украины (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего).

Как сообщает "Информатор", по предварительной информации, причиной взрыва стало самодельное взрывное устройство, которое было установлено под входной дверью. Утром женщина возвращалась домой, когда она открыла дверь, взрывчатка сработала. Устройство было набито гвоздями и сработало на открытие двери.

Взрыв в квартире Днепра

Ранее сообщалось, что неизвестные бросили гранату в кафе на проспекте Александра Поля, 2-б в Днепре. Установлено, что сначала в заведение был брошен кирпич, а потом — граната. Во время взрыва сторож находился в соседней комнате, он не пострадал.