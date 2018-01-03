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    Происшествия

    В Черкассах из-за ноутбука выгорела квартира

    (обновлено: )161
    Сообщается, что причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки зарядного устройства к ноутбуку, который хозяева оставили включенным на долгое время.
    На месте пожара в Черкассах
    Черкаський Міськрайонний Відділ

    КИЕВ, 3 янв — РИА Новости Украина. В Черкассах из-за короткого замыкания зарядного устройства к ноутбуку возник пожар.

    "Сообщение о возгорании поступило от случайных прохожих, которые проходили проходя рядом надворной постройкой и увидели дым из окна. На ликвидацию возгорания оперативно прибыли спасатели 2-й Государственной пожарно-спасательной части. По предварительной информации причиной пожара оказалось короткое замыкание электропроводки зарядного устройства к ноутбуку, который хозяева оставили включенным на долгое время. В результате пожара огнем уничтожено компьютерный системный блок, стол, стул", — сообщает подробности Управление ГСЧС в Черкасской области.

    Черкаський Міськрайонний Відділ
    На месте пожара в Черкассах

    Ранее сообщалось, что в ночь на 1 января в Каменском (Днепропетровская область) произошел пожар в многоэтажном жилом доме. На пятом этаже здания загорелась трехкомнатная квартира. По предварительной информации, в пластиковую обшивку балкона попала выпущенная петарда, вследствие чего началось задымление.

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