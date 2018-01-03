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    Масштабный пожар в многоэтажке Харькова: погибли два человека

    (обновлено: )163
    Как сообщили в ГСЧС, общая площадь пожара составила более 250 кв.м. Его сложно было тушить из-за деревянных перекрытий в доме.
    На месте пожара в Харькове
    kharkiv.dsns.gov.ua

    КИЕВ, 3 янв — РИА Новости Украина. В Харькове в шестиэтажном жилом доме на ул. Библика, 25 произошел пожар, в результате которого погибли два человека.

    "По приезду спасателей стало известно, что пожар возник в квартире на шестом этаже. Огонь быстро распространялся по периметру квартиры, перешел на соседнюю квартиру, а также на чердачное помещение. Общая площадь пожара составила более 250 кв.м. Во время тушения пожара пожарными были обнаружены тела двух человек: хозяйки квартиры 1967 года те ее сожителя 1961 г.р. Еще 16 жителей верхних этажей дома были эвакуированы", — сообщает подробности ГСЧС области.

    kharkiv.dsns.gov.ua
    На месте пожара в Харькове
    kharkiv.dsns.gov.ua
    На месте пожара в Харькове

    Сложность тушения пожара состояла в том, что все конструкции здания были деревянными, из-за чего огонь быстро перебросился с жилой квартиры на перекрытия и чердачное помещение.

    К тушению пожара были привлечены 7 единиц пожарно-спасательной техники и 50 человек личного состава ГСЧС. По предварительным данным, причина пожара — неосторожное обращение с огнем.

    Ранее сообщалось, что в ночь на 1 января в Каменском (Днепропетровская область) произошел пожар в многоэтажном жилом доме. На пятом этаже здания загорелась трехкомнатная квартира. По предварительной информации, в пластиковую обшивку балкона попала выпущенная петарда, вследствие чего началось задымление.

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