В Каменском петарда стала причиной пожара в многоэтажке

КИЕВ, 1 янв — РИА Новости Украина. В ночь на 1 января в Каменском (Днепропетровская область) произошел пожар в многоэтажном жилом доме по проспекту Надднепрянскому.

На пятом этаже здания загорелась трехкомнатная квартира.

По предварительной информации, в пластиковую обшивку балкона попала выпущенная кем-то петарда, вследствие чего началось задымление, сообщает Сайт горрода Каменское.

На момент приезда спасателей в квартире никого из жильцов не было. Пожарные с помощью автолестницы попали через балкон в квартиру. Вскоре домой вернулись и жильцы квартиры и открыли дверь.

Напомним, что накануне нового года нетрезвый мужчина угрожал взорвать отдел полиции в Николаеве.