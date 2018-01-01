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    В Каменском петарда стала причиной пожара в многоэтажке

    (обновлено: )10301
    Пока хозяев трехкомнатной квартиры не было дома, на их балкон залетела петарда. Для ликвидации возгорания понадобилась пожарная автолестница.
    Петарда стала причиной пожара в Каменском
    Фото "Сайт города Каменское"

    КИЕВ, 1 янв — РИА Новости Украина. В ночь на 1 января в Каменском (Днепропетровская область) произошел пожар в многоэтажном жилом доме по проспекту Надднепрянскому.

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    На пятом этаже здания загорелась трехкомнатная квартира.

    По предварительной информации, в пластиковую обшивку балкона попала выпущенная кем-то петарда, вследствие чего началось задымление, сообщает Сайт горрода Каменское.

    На момент приезда спасателей в квартире никого из жильцов не было. Пожарные с помощью автолестницы попали через балкон в квартиру. Вскоре домой вернулись и жильцы квартиры и открыли дверь.

    Напомним, что накануне нового года нетрезвый мужчина угрожал взорвать отдел полиции в Николаеве.

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