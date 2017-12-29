Не менее 12 человек погибли при пожаре в жилом доме в Нью-Йорке

КИЕВ, 29 дек — РИА Новости. Как минимум 12 человек погибли при пожаре в Нью-Йорке, передает газета New York Post со ссылкой на городские власти.

@FDNY Пожар в жилом доме в Бронксе (Нью-Йорк)

Ранее сообщалось о девяти погибших и 15 тяжело раненных.

Смотрите также: Масштабный пожар на центральном рынке Запорожья. Слышны взрывы

В нью-йоркском районе Бронкс горит пятиэтажный жилой дом. В тушении огня принимают участие около 160 пожарных. Пожару присвоена четвертая категория сложности, говорится в заявлении пожарных в Twitter.

@FDNY Пожар в жилом доме в Бронксе (Нью-Йорк)

Офис мэра Нью-Йорка Билла де Блазио сообщает, что градоначальник выехал на место трагедии.