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    Не менее 12 человек погибли при пожаре в жилом доме в Нью-Йорке

    (обновлено: )3501
    В нью-йоркском районе Бронкс горит пятиэтажный жилой дом. В тушении огня принимают участие около 160 пожарных. В офисе мэра не исключают, что жертв может быть больше.
    Пожар в жилом доме в Бронксе (Нью-Йорк)
    @FDNY

    КИЕВ, 29 дек — РИА Новости. Как минимум 12 человек погибли при пожаре в Нью-Йорке, передает газета New York Post со ссылкой на городские власти.

    @FDNY
    Пожар в жилом доме в Бронксе (Нью-Йорк)

    Ранее сообщалось о девяти погибших и 15 тяжело раненных.

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    В нью-йоркском районе Бронкс горит пятиэтажный жилой дом. В тушении огня принимают участие около 160 пожарных. Пожару присвоена четвертая категория сложности, говорится в заявлении пожарных в Twitter.

    @FDNY
    Пожар в жилом доме в Бронксе (Нью-Йорк)

    Офис мэра Нью-Йорка Билла де Блазио сообщает, что градоначальник выехал на место трагедии.

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