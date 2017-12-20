наверх
20.12.201721:12
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    Фото дня: охваченный пожаром рынок Запорожья

    (обновлено: )36501
    Как отмечается, на рынке горит несколько рядов с киосками, в которых находятся легковоспламеняемые предметы быта, одежда и обувь. Огромный столб дыма виден за километры.
    Пожар на центральном рынке Запорожья
    vmestezp.org

    КИЕВ, 20 дек – РИА Новости Украина. На центральном рынке Запорожья "Анголенко" начался масштабный пожар. На месте происшествия работают пожарные, об этом сообщает местный сайт Вместе. Огонь вспыхнул в рядах киосков вещевого рынка Запорожья вечером в среду, 20 декабря.

    По предварительной информации, горят сразу два ряда киосков, в которых находился товар: одежда, обувь, предметы быта. На месте происшествия работают пожарные, однако быстро справиться с пламенем у них не получается из-за большого количества пластика.

    Смотрите также: Масштабный пожар на центральном рынке Запорожья. Слышны взрывы

    Столб дыма виден за километры от места ЧП. К месту возгорания пытаются прорваться владельцы киосков, но их сдерживает полиция. Причина пожара пока неизвестна, предположительно — короткое замыкание.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Снегопад в Киеве 19 декабря 2017 года
    Украина в тисках непогоды: заторы на трассах
    Последствия обстрела в Новолуганском Донецкой области
    Миротворцы в Донбассе: РФ и Украина отозвали наблюдателей
    Гривна и доллары
    Курс гривны летит в пропасть
    Лидер партии "Рух новых сил", экс-председатель Одесской ОГА Михаил Саакашвили
    Саакашвили на свободе. Штурм "Октябрьского" и марш за импичмент