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    Фотоленты

    Последсвия масштабного взрыва в Новомосковске

    (обновлено: )376
    Взрыв на предприятии в Новомосковске
    Взрыв на предприятии в Новомосковске
    Взрыв на предприятии в Новомосковске
    взрыв, газовые баллоны, Новомосковск
    Взрыв на предприятии в Новомосковске
    Взрыв на предприятии в Новомосковске
    Взрыв на предприятии в Новомосковске
    Взрыв на предприятии в Новомосковске
    Взрыв на предприятии в Новомосковске
    Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
    Взрыв на предприятии в Новомосковске
    Взрыв на предприятии в Новомосковске
    Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
    Взрыв на предприятии в Новомосковске
    Взрыв на предприятии в Новомосковске
    Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
    взрыв, газовые баллоны, Новомосковск
    Взрыв на предприятии в Новомосковске
    Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
    Взрыв на предприятии в Новомосковске
    Взрыв на предприятии в Новомосковске
    Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
    Взрыв на предприятии в Новомосковске
    Взрыв на предприятии в Новомосковске
    Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
    Взрыв на предприятии в Новомосковске
    Взрыв на предприятии в Новомосковске
    Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям

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    Взрыв на предприятии в Новомосковске

    КИЕВ, 1 янв — РИА Новости Украина. В Новомосковске (Днепропетровская область в поседний день 2017 года произошел взрыв на предприятии "Полимеракация". ГСЧС Украины сообщает, что сдетонировали два газовых баллона.

    При взрыве произошел разлет баллонов, установленных на прицепе. Загорелся цех площадью 150 квадратных метров и склад в 400 "квадратов".

    На тушение пожара спасателям понадобилось около трех часов. Никто не пострадал.

    Смотрите также: Аномальные морозы в Северной Америке: Ниагарский водопад "замерз"

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