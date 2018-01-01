Последсвия масштабного взрыва в Новомосковске

КИЕВ, 1 янв — РИА Новости Украина. В Новомосковске (Днепропетровская область в поседний день 2017 года произошел взрыв на предприятии "Полимеракация". ГСЧС Украины сообщает, что сдетонировали два газовых баллона.

При взрыве произошел разлет баллонов, установленных на прицепе. Загорелся цех площадью 150 квадратных метров и склад в 400 "квадратов".

На тушение пожара спасателям понадобилось около трех часов. Никто не пострадал.

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