В лондонском зоопарке произошел пожар, есть пострадавшие

"Мы оказали помощь восьми пациентам на месте, шесть получили отравление угарным газом, и двое — небольшие травмы", — говорится в заявлении медиков.

Ранее сообщалось, что пожар произошел в кафе на территории зоопарка в Лондоне. Пожар охватил кафе и магазин зоопарка, рядом с местом возгорания находится зона контактного зоопарка. Зоопарк будет закрыт в течение всего дня. Информации о причинах возгорания пока нет. На данный момент не известно, пострадали ли животные.

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