наверх
23.12.201719:59
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Видео

    В лондонском зоопарке произошел пожар, есть пострадавшие

    (обновлено: )6801
    Медики оказали помощь восьми пострадавшим при пожаре в кафе лондонского зоопарка, один из них был госпитализирован, сообщает служба скорой помощи Лондона в Twitter.
    RT на русском

    "Мы оказали помощь восьми пациентам на месте, шесть получили отравление угарным газом, и двое — небольшие травмы", — говорится в заявлении медиков.

    Ранее сообщалось, что пожар произошел в кафе на территории зоопарка в Лондоне. Пожар охватил кафе и магазин зоопарка, рядом с местом возгорания находится зона контактного зоопарка. Зоопарк будет закрыт в течение всего дня. Информации о причинах возгорания пока нет. На данный момент не известно, пострадали ли животные.

    Смотрите также фотоленту: Осторожно! Самые милые пожарные в мире! В США выпустили необычные открытки

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Дональд Трамп и Петр Порошенко
    Привет, оружие! Поставки из Канады и США
    Юрий Бойко
    Стокгольмский арбитраж: итоги спора "Нафтогаза" и "Газпрома"
    Последствия обстрела в Новолуганском Донецкой области
    Миротворцы в Донбассе: надежда на перемирие
    Шпионские командировки: поездки Гройсмана в компании "агента ФСБ"
    Шпион в Кабмине. СБУ задержала переводчика Гройсмана