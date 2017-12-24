Страшный пожар в ТЦ на Филиппинах: без вести пропали 40 человек

КИЕВ, 24 дек — РИА Новости Украина. В результате сильного пожара в торговом центре в филиппинском городе Давао без вести пропали почти 40 человек.

Пока известно о гибели одного человека, заявила мэр города Сара Дутерте.

Мэр города заявила, что главная задача спасателей — найти 37 человек, считающихся пропавшими без вести. Список их имен представлен на официальном аккаунте мэрии в Facebook. О пропаже людей властям сообщили их родственники.

"Не останавливайтесь, пока не найдете 37 (человек), — приводятся в Facebook слова мэра города.

Пожар в торговом центре New City Commercial Center (NCCC) начался утром в субботу по местному времени. По данным полиции, возгорание могло возникнуть в мебельном магазине на третьем этаже центра и впоследствии распространиться на другие этажи. Причина пожара не уточняется. Власти проводят поисково-спасательную операцию.

news.sky.com Пожар в ТЦ на Филиппинах

Напомним, при пожаре в фитнес-центре южнокорейского города Чечхон погибли 29 человек.