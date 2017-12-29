Бронкс в огне. Смертельный пожар в знаменитом районе Нью-Йорка

В результате пожара в Нью-Йорке погибли как минимум 12 человек, среди них ребенок, заявил мэр города Билл Де Блазио на пресс-конференции с места инцидента.

При этом власти отмечают, что эти данные предварительные и количество жертв будет расти.

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По словам главы пожарного департамента города Дэниэла Нигро, самой младшей жертве пожара в Бронксе один год, самому старшему было более 50.

По данным властей, пожар начался на первом этаже пятиэтажного жилого дома. Пожарные прибыли на место в течение трех минут, однако жертв избежать не удалось.