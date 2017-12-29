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    Фотоленты

    Бронкс в огне. Смертельный пожар в знаменитом районе Нью-Йорка

    (обновлено: )44
    Пожар в жилом доме в Бронксе (Нью-Йорк)
    Пожарные в Нью-Йорке тушат пожар в жилом доме в Бронксе
    Пожар в жилом доме в Бронксе (Нью-Йорк)
    Пожар в жилом доме в Бронксе (Нью-Йорк)
    Пожар в жилом доме в Бронксе (Нью-Йорк)
    Пожар в жилом доме в Бронксе (Нью-Йорк)
    Пожар в жилом доме в Бронксе (Нью-Йорк)
    Пожар в жилом доме в Бронксе (Нью-Йорк). Спасательная поерация
    Брифинг мэра Нью-Йорка Билла де Блазио по поводу масштабного пожара в Бронксе
    Пожар в жилом доме в Бронксе (Нью-Йорк)
    Пожар в жилом доме в Бронксе (Нью-Йорк)
    @NYCMayor
    Пожарные в Нью-Йорке тушат пожар в жилом доме в Бронксе
    Пожарные в Нью-Йорке тушат пожар в жилом доме в Бронксе
    nypost.com
    Пожар в жилом доме в Бронксе (Нью-Йорк)
    Пожар в жилом доме в Бронксе (Нью-Йорк)
    nypost.com/Christopher Sadowski
    Пожар в жилом доме в Бронксе (Нью-Йорк)
    Пожар в жилом доме в Бронксе (Нью-Йорк)
    @FDNY
    Пожар в жилом доме в Бронксе (Нью-Йорк)
    Пожар в жилом доме в Бронксе (Нью-Йорк)
    @FDNY
    Пожар в жилом доме в Бронксе (Нью-Йорк)
    Пожар в жилом доме в Бронксе (Нью-Йорк)
    @FDNY
    Пожар в жилом доме в Бронксе (Нью-Йорк)
    Пожар в жилом доме в Бронксе (Нью-Йорк)
    @FDNY
    Пожар в жилом доме в Бронксе (Нью-Йорк). Спасательная поерация
    Пожар в жилом доме в Бронксе (Нью-Йорк). Спасательная поерация
    nypost.com
    Брифинг мэра Нью-Йорка Билла де Блазио по поводу масштабного пожара в Бронксе
    Брифинг мэра Нью-Йорка Билла де Блазио по поводу масштабного пожара в Бронксе
    nytimes.com

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    Пожар в жилом доме в Бронксе (Нью-Йорк)

    В результате пожара в Нью-Йорке погибли как минимум 12 человек, среди них ребенок, заявил мэр города Билл Де Блазио на пресс-конференции с места инцидента.

    Последствия смертельного пожара в индийском Мумбаи
    @ndtv
    При пожаре в Мумбаи погибли 15 человек, в основном молодые женщины

    При этом власти отмечают, что эти данные предварительные и количество жертв будет расти.

    Смотрите также: Масштабный пожар на центральном рынке Запорожья. Слышны взрывы

    По словам главы пожарного департамента города Дэниэла Нигро, самой младшей жертве пожара в Бронксе один год, самому старшему было более 50.

    По данным властей, пожар начался на первом этаже пятиэтажного жилого дома. Пожарные прибыли на место в течение трех минут, однако жертв избежать не удалось. 

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