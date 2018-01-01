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    В жилом доме РФ произошел крупный пожар: двое погибли

    (обновлено: )104
    В результате пожара в квартире на первом этаже пятиэтажного жилого дома Воронежа пострадали семь человек, двое из них погибли. Обстоятельства возгорания уточняются.
    Пожар в Воронеже
    tv-gubernia.ru

    КИЕВ, 1 янв — РИА Новости Украина. Два человека погибли, еще пять пострадали, по предварительным данным, при пожаре в пятиэтажном жилом доме в Воронеже, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

    "В результате пожара в квартире на первом этаже пятиэтажного жилого дома № 20/1 на улице Старых Большевиков пострадали семь человек, двое из них погибли", — сказал собеседник агентства.

    По его словам, в числе пострадавших есть ребенок. С верхних этажей здания удалось эвакуировать десять человек. В настоящее время пожар ликвидирован. Обстоятельства возгорания уточняются.

    Напомним, что накануне нового года нетрезвый мужчина угрожал взорвать отдел полиции в Николаеве.

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