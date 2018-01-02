За первые сутки нового года в пожарах погибли 16 человек

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КИЕВ, 2 дек — РИА Новости Украина. Сразу 16 граждан погибли во время пожаров в жилом секторе в течение 1 января 2018 года, при этом количество бытовых пожаров в этот день выросло почти вдвое — пожарные зафиксировали 110 случаев, сообщает пресс-служба ГСЧС.

Как отмечается, основной причиной пожаров является собственная небрежность граждан, а также сознательное пренебрежение противопожарными нормами.

В частности, пожары со смертельными случаями произошли в Хмельницкой, Полтавской, Запорожской, Черниговской, Харьковской, Ровенской, Житомирской, Сумской, Днепропетровской, Николаевской, Винницкой областях и в Киеве.

В целом, показатель погибших, травмированных и спасенных украинцев с начала года составляет 16, 4 и 7 человек соответственно.

Ранее сообщалось, что в ночь на 1 января в Каменском (Днепропетровская область) произошел пожар в многоэтажном жилом доме. На пятом этаже здания загорелась трехкомнатная квартира. По предварительной информации, в пластиковую обшивку балкона попала выпущенная петарда, вследствие чего началось задымление.