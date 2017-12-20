Красавица-депутат показала свои фото во время беременности

КИЕВ, 20 дек — РИА Новости Украина. Одна из самых красивых женщин украинского парламента народный депутат Татьяна Донец опубликовала свои фотографии во время беременности.

Донец замужем за своим коллегой — нардепом от "Народного фронта" Денисом Дзензерским. Татьяна находится на восьмом месяце беременности и готовится уйти в декретный отпуск.

Фото Страна.ua Депутат Татьяна Донец показала свои фото во время беременности

Как рассказала Донец изданию Страна.ua, она намерена рожать в Украине.

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Депутат, которой 37 лет, жалеет, что не смогла испытать радости материнства ранее: "Мне, слава Богу, не понять, почему это называют процессом, тем более сложным. В моей жизни период беременности оказался самым счастливым. Я стала невероятно умиротворенной и спокойной. Это такое счастье и такое ощущение психологического комфорта, что теперь я, наверное, буду рожать раз в три года, минимум", – говорит нардеп.

Фото Страна.ua Депутат Татьяна Донец показала свои фото во время беременности

Донец и Дзензенрский согласились на публикацию фотографий беременной Татьяны в последний месяц: "Двух публичных родителей ребенку более чем достаточно. Поэтому хочется защитить малыша — и до рождения, и после", — так народный она пояснила причина скрытности супругов политиков.

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Ранее сообщалось, что Татьяна Донец еще и одна из самых богатых депутатов Верховной Рады. В 2016 году она задекларировала более 40 миллионов гривен доходов, пять квартир, три дома, а также дорогостоящие автомобили Jaguar, Porcshe и Land Rover.