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    Политика

    "Жаль, что без оружия". Соцсети взорвались дракой нардепов

    (обновлено: )2917120
    Депутаты Верховной Рады Вадим Ивченко и Алексей Гончаренко подрались в коридоре украинского телеканала. Потасовка бурно обсуждается в социальных сетях. К комментариям подключились и парламентарии.
    Драка депутатов Вадима Ивченко и Алексея Гончаренко
    Скриншот видео Антона Геращенко/Facebook

    КИЕВ, 16 мар — РИА Новости Украина. Депутаты Верховной Рады Вадим Ивченко ("Батькивщина") и Алексей Гончаренко ("Блок Петра Порошенко") устроили драку в коридоре одного из телеканалов. По словам коллеги по парламенту Антона Геращенко ("Народный фронт"), потасовка возникла из-за закона об отмене "поправок Лозового". 

    Ранее Рада отклонила законопроект об отмене "поправок Лозового" , вызвавших общественный резонанс в стране, из Уголовного процессуального кодекса Украины.

    Антон Геращенко/Facebook, 15 марта 2018

    В комментариях к видео нардеп Игорь Мосийчук ("Радикальная партия") спросил у Геращенко, почему подрались депутаты, ведь оба голосовали за отмену указанных поправок.

    "Вадим сказал, что фракция Алексея не поддержала должным образом отмену тех злосчастных правок. Алексей возразил в не вполне корректной, как по мне, форме. Думаю, что завтра они пожмут друг другу руки", — ответил Геращенко.

    Драка нардепов Вадима Ивченко и Алексея Гончаренко. Видео
    Канал на Youtube MigNews.ua
    Подрались из-за Лозового. Нардепы устроили потасовку в студии телеканала

    К разговору подключился и лидер "радикалов" Олег Ляшко: "Антон, это не злосчастные правки, а антикоррупционные, реальная борьба с коррупцией в правоохранительной системе. Поэтому она и завыла против поправок Андрея Лозового".

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    Предприниматель Сергей Герда раскритиковали данные поправки: "Олег Ляшко, от ваших правок народ в шоке. Этим вы вряд ли рейтинг себе поднимите".

    В свою очередь Станислав Речинский так прокомментировал "схватку" народных избранников: "Это можно смотреть бесконечно. Жаль, что без оружия".

    "И вот за эту свободу боролись?" — возмутился Alexey Stolyarov.

    При этом Владимиру Темченко не понравилась реакция Гончаренко: "Вообще сдачу надо давать, даже если перед тобой слон. Сопляк".

    Виктор Уколов пишет: "Алексей сделал опасное движение головой, а затем перешел в глухую защиту. Ивченко, очевидно, компенсировал отсутствие аргументов руками. Характерно".

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    Не сдержал своего возмущения Dima Shkarovetskiy: "Это депутаты? Вот это позор. Давно пора сократить численность до 100 депутатов, чтобы вот такое чмо не пролазило. 450 дармоедов на содержании бюджета. Кошмар".

    "Репетиция 2 тура", — с юмором отнесся к уведенному Сергей Лукин.

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