"Жаль, что без оружия". Соцсети взорвались дракой нардепов

КИЕВ, 16 мар — РИА Новости Украина. Депутаты Верховной Рады Вадим Ивченко ("Батькивщина") и Алексей Гончаренко ("Блок Петра Порошенко") устроили драку в коридоре одного из телеканалов. По словам коллеги по парламенту Антона Геращенко ("Народный фронт"), потасовка возникла из-за закона об отмене "поправок Лозового".

Ранее Рада отклонила законопроект об отмене "поправок Лозового" , вызвавших общественный резонанс в стране, из Уголовного процессуального кодекса Украины.

Антон Геращенко/Facebook, 15 марта 2018

В комментариях к видео нардеп Игорь Мосийчук ("Радикальная партия") спросил у Геращенко, почему подрались депутаты, ведь оба голосовали за отмену указанных поправок.

"Вадим сказал, что фракция Алексея не поддержала должным образом отмену тех злосчастных правок. Алексей возразил в не вполне корректной, как по мне, форме. Думаю, что завтра они пожмут друг другу руки", — ответил Геращенко.

К разговору подключился и лидер "радикалов" Олег Ляшко: "Антон, это не злосчастные правки, а антикоррупционные, реальная борьба с коррупцией в правоохранительной системе. Поэтому она и завыла против поправок Андрея Лозового".

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Предприниматель Сергей Герда раскритиковали данные поправки: "Олег Ляшко, от ваших правок народ в шоке. Этим вы вряд ли рейтинг себе поднимите".

В свою очередь Станислав Речинский так прокомментировал "схватку" народных избранников: "Это можно смотреть бесконечно. Жаль, что без оружия".

"И вот за эту свободу боролись?" — возмутился Alexey Stolyarov.

При этом Владимиру Темченко не понравилась реакция Гончаренко: "Вообще сдачу надо давать, даже если перед тобой слон. Сопляк".

Виктор Уколов пишет: "Алексей сделал опасное движение головой, а затем перешел в глухую защиту. Ивченко, очевидно, компенсировал отсутствие аргументов руками. Характерно".

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Не сдержал своего возмущения Dima Shkarovetskiy: "Это депутаты? Вот это позор. Давно пора сократить численность до 100 депутатов, чтобы вот такое чмо не пролазило. 450 дармоедов на содержании бюджета. Кошмар".

"Репетиция 2 тура", — с юмором отнесся к уведенному Сергей Лукин.