Как заявил народный депутат Вадим Ивченко, фракция "Батькивщина" также как и остальные фракции коалиции хочет влиять на повестку работы Рады, однако за шесть месяцев никаких значимых законов от "Батькивщины" не ставится на голосование.
Накануне в Минске завершились переговоры "нормандской четверки" по Украине. По итогам переговоров стало известно, что незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня должно начаться с полуночи 15 февраля.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".