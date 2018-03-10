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    Вадим Ивченко

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 2
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    Юлия Тимошенко и нардепы от фракции Батькивщина
    Нардеп: "Батькивщина" дала сигнал большинству, а в ответ началась скупка "тушек"
    14:03 06.04.2016
    482Гройсман, Парубий и новый Кабмин.
    Народный депутат Украины от фракции "Батькивщина" Вадим Ивченко в эфире радиостанции Голос Столицы отметил, что фракция, находясь в оппозиции, будет голосовать за законы, которые необходимы стране.
    Партия Батькивщина
    В "Батькивщине" озвучили условия выхода из коалиции
    09:03 11.09.2015
    398Старый новый Кабмин и развал коалиции в Раде
    Как заявил народный депутат Вадим Ивченко, фракция "Батькивщина" также как и остальные фракции коалиции хочет влиять на повестку работы Рады, однако за шесть месяцев никаких значимых законов от "Батькивщины" не ставится на голосование.
    Президент Украины Петр Порошенко
    Хроника 12 февраля: итоги переговоров в Минске, обстрел Луганска
    09:22 13.02.2015
    1808После 15 февраля - мир или война
    Накануне в Минске завершились переговоры "нормандской четверки" по Украине. По итогам переговоров стало известно, что незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня должно начаться с полуночи 15 февраля.
    Депутаты Ивченко и Соболев подрались в Раде. Видео
    Депутаты Ивченко и Соболев подрались в кулуарах Рады 
    14:03 12.02.2015
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    Депутат от "Самопомичи" Егор Соболев и депутат от "Батькивщины" Вадим Ивченко подрались в кулуарах Верховной Рады. Они продолжили выяснять отношения и в сессионном зале.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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