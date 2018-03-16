Подрались из-за Лозового. Нардепы устроили потасовку в студии телеканала

В студии одного из телеканалов произошла потасовка между народными депутатами Алексеем Гончаренко (БПП) и Вадимом Ивченко ("Батькивщина"), сообщил народный депутат от "Народного фронта" Антон Геращенко.

"В студии "5 канала" произошло столкновение между народными депутатами Вадимом Ивченко и Алексеем Гончаренко. Конфликт произошел из за закона об отмене "правок Лозового". Он начался в студии и продолжился в коридоре. Я вызвал полицию для оформления протокола", – написал Геращенко на своей странице в Facebook, разместив небольшое видео потасовки.

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Несколькими минутами ранее депутаты в прямом эфире поспорили о причинах провала голосования за отмену поправки нардепа от "Радикальной партии" Андрея Лозового, что, по мнению руководства Нацполиции и Генпрокуратуры, может привести к коллапсу правоохранительной системы страны. В частности, Ивченко посоветовал коллеге из пропрезидентской фракции "учить матчасть", а Гончаренко выразил мнение, что соратнику Юлии Тимошенко следует "подлечиться".

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Напомним, накануне Верховная Рада не смогла изъять ряд скандальных положений из Уголовного процессуального кодекса Украины, которые появились в нем с принятием скандальной поправки народного депутата от "Радикальной партии" Андрея Лозового при голосовании за закон о внесении изменений в ряд кодексов в связи с судебной реформой.