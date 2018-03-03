Власенко объяснил, на какие средства живет Тимошенко

Экс-премьер-министр Юлия Тимошенко не имеет никакого отношения к бизнесу, а ее семью содержит супруг политика Александр Тимошенко, заявил народный депутат от фракции "Батькивщина" Сергей Власенко.

Член пропрезидентской фракции "Блок Петра Порошенко" Алексей Гончаренко в эфире телеканала ZIK заявил, что за 2015-й год Юлия Тимошенко задекларировала 75 616 грн. Гончаренко подсчитал, что таким образом лидер "Батькивщины" жила на 6 240 гривен в месяц.

"Вы в это верите? Это данные электронной декларации Юлии Тимошенко! Но когда я ее вижу, я понимаю, что 75 тысяч не стоит даже одна туфелька, в которой она ходит. А в Верховной Раде я вижу Тимошенко вблизи", — отметил представитель БПП.

На это заявление отреагировал ближайший соратник экс-премьера Сергей Власенко

"Ведь коллега прочитал только часть декларации Юлии Тимошенко, но забыл прочитать часть декларации ее мужа. И там совершенно другие цифры", — сказал он.

По словам Власенко, информация о пустой декларации Тимошенко — один из мифов о лидере "Батькивщины".

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"Я напомню, что Юлия Тимошенко ушла из большого бизнеса в 1996 году. С этого периода она пришла в парламент и не имеет никакого отношения к бизнесу. Юлию Тимошенко проверял президент Ющенко, президент Янукович и сейчас проверяет Порошенко. Но она не имеет отношения к бизнесу, она его не "крышевала" и не рассказывает, что она хороший бизнесмен… Небольшим бизнесом занимается муж Юлии Тимошенко, который и содержит семью", — заявил нардеп.

Напомним, согласно результатам недавних социсследований Юлия Тимошенко опережает в президентском рейтинге нынешнего главу государства Петра Порошенко.