О том, какие потрясения могут произойти в Одессе в годовщину трагедии на Куликовом поле и причинах отсутствия расследования страшного преступления РИА Новости Украина рассказал экс-губернатор Одесчины Николай Скорик.
По мнению оппозиционного депутата Николая Скорика, власть пытается отвлечь украинцев от постоянно растущих цен, тарифов и падения уровня жизни. Он считает, что в настоящее время искусственно создается напряженность в обществе.
По мнению депутата Николая Скорика, подозреваемый в организации похищения Гончаренко депутат Лиманского райсовета Одесской области от "Оппозиционного блока" Кушнарев вряд ли мог совершить такое преступление.
По словам депутата Николая Скорика, в случае победы заявителей ЕСПЧ может обязать Украину провести скорейшее, непредвзятое, полное расследование трагедии в Одессе, а также присудить компенсацию заявителям.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".