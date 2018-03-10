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    Николай Скорик

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 71
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    Николай Скорик. Архивное фото
    Порошенко возомнил себя Мессией - Скорик
    11:51 02.03.2018
    1047Пресс-конференция Порошенко: выборы, война, Мальдивы
    По мнению нардепа Николая Скорика, после пресс-конференции Петра Порошенко стало понятно - президент продолжает делать вид, что все вокруг идиоты, а он - самый умный.
    Глава МИД Украины Павел Климкин в Мюнхене
    Депутат: срыв "нормандской встречи" - поражение украинской дипломатии
    15:10 19.02.2018
    1298Конференция в Мюнхене: провал украинской дипломатии
    После срыва встречи министров иностранных дел "нормандской четверки" надежда осталась только на формат переговоров "Волкер - Сурков", считает депутат Николай Скорик.
    Игорь Гужва. Архивное фото
    "Оппоблок" требует от МВД открыть дело об угрозах в адрес Гужвы
    20:56 01.02.2018
    245
    Депутат Рады от фракции "Оппозиционный блок" Николай Скорик заявил, что МВД обязано начать расследование по факту заявления Гужвы об угрозах в его адрес.
    Конфликт Николая Скорика и Андрея Ильенко. Видео
    Стакан как аргумент. "Свободовец" облил водой нардепа от "Оппоблока" 
    01:09 20.12.2017
    1454
    Спор между парламентариями в прямом эфире одного из телеканалов возник на идеологической почве, собеседники обвиняли друг друга в бездействии.
    Один из фигурантов дела 2 мая Сергей Долженков в зале суда
    Дело "куликовцев": без срока давности
    09:50 04.10.2017
    536Дело о трагедии 2 мая в Одессе: новое рассмотрение
    Под бдительным надзором патриотов, с помощью рукоприкладства и угроз "мусорной люстрации", вопреки закону, служители Фемиды регулярно продлевали меру пресечения подозреваемым в громком деле.
    Николай Скорик. Архивное фото
    В Раде найдутся голоса за реформы против людей - Скорик
    14:37 05.09.2017
    635Горячая осень 2017: новый политсезон
    По словам народного депутата Николая Скорика, заручившись поддержкой внефракционных депутатов, власть готовится "продавить" необходимые ей реформы.
    Николай Скорик. Архивное фото
    Новый формат АТО. Рада проголосует за любую "белиберду" власти - Скорик
    16:25 21.06.2017
    1346Создание "Малороссии". Конец войне?.
    По словам народного депутата Николая Скорика, несмотря на то, что среди депутатов нет понимания, что включает в себя "новый формат" АТО, в Раде готовы голосовать за инициативы "верхов".
    Николай Скорик. Архивное фото
    Закон об украинском языке затруднит решение конфликта в Донбассе - нардеп
    23:14 13.06.2017
    45675% - на украинском. Рада ввела квоты на ТВ
    По мнению представителя парламентской фракции "Оппозиционный блок" Николая Скорика, языковые вопросы в Украине на сегодняшний день полностью урегулированы, украинскому языку ничего не угрожает.
    Николай Скорик. Архивное фото
    Депутат Скорик: задача медреформы Супрун - сократить население Украины
    17:52 10.06.2017
    1774Медреформа или медицинский геноцид?
    По словам народного депутата Николая Скорика, после нововведений в медицине многим украинским гражданам не останется ничего иного, как лечь и умереть.
    Николай Скорик. Архивное фото
    Скорик: в Одессе будет пекло, власть и радикалы готовят провокации 2-го мая
    17:50 01.05.2017
    4313Дело о трагедии 2 мая в Одессе: новое рассмотрение
    О том, какие потрясения могут произойти в Одессе в годовщину трагедии на Куликовом поле и причинах отсутствия расследования страшного преступления РИА Новости Украина рассказал экс-губернатор Одесчины Николай Скорик.
    Николай Скорик. Архивное фото
    Закон о коллаборационизме сильнее отдалит от нас Донбасс и Крым - депутат
    17:47 24.03.2017
    1762
    Зарегистрированный в Верховной Раде законопроект "О запрете коллаборационизма" рискует в очередной раз поделить украинцев на "своих" и "чужих". И похоже, в этот раз окончательно.
    Николай Скорик. Архивное фото
    Двойным гражданством Порошенко борется в неугодными - Скорик
    14:55 16.03.2017
    276
    По мнению народного депутата Николая Скорика, президент Петр Порошенко должен был более внимательно подходить к процессу "раздачи" гражданства и тем, кому он украинское гражданство давал.
    Николай Скорик. Архивное фото
    Закон о квотах на ТВ. Рада еще сильнее раскалывает Украину - Скорик
    14:05 16.03.2017
    65575% - на украинском. Рада ввела квоты на ТВ
    По мнению народного депутата от "Оппозиционного блока" Николая Скорика, принятый в первом чтении закон о квотах на ТВ наносит вред и нарушает Европейскую языковую хартию.
    Николай Скорик. Архивное фото
    Языковые квоты на ТВ. Нардеп предрек новые конфликты
    11:39 10.03.2017
    43775% - на украинском. Рада ввела квоты на ТВ
    По мнению оппозиционного депутата Николая Скорика, власть пытается отвлечь украинцев от постоянно растущих цен, тарифов и падения уровня жизни. Он считает, что в настоящее время искусственно создается напряженность в обществе.
    Николай Скорик. Архивное фото
    Скорик назвал "похищение" Гончаренко провокацией против "Оппоблока"
    21:12 23.02.2017
    1374Нардеп Гончаренко: "похищение"
    По мнению депутата Николая Скорика, подозреваемый в организации похищения Гончаренко депутат Лиманского райсовета Одесской области от "Оппозиционного блока" Кушнарев вряд ли мог совершить такое преступление.
    Николай Скорик. Архивное фото
    Странно, что Гончаренко так быстро нашли - Скорик
    17:23 23.02.2017
    554Нардеп Гончаренко: "похищение"
    По мнению народного депутата Николая Скорика, история с похищением народного депутата Алексея Гончаренко была заранее спланированной пиар-акцией.
    Николай Скорик. Архивное фото
    Скорик: есть Минские соглашения, все остальные планы - чистый пиар
    10:43 22.02.2017
    368Артеменко. С "мирным планом" и без мандата
    По словам народного депутата Николая Скорика, после изменения политического вектора на Западе многие украинские политики готовы делать все, чтобы остаться в "тренде".
    Европейский суд по правам человека
    ЕСПЧ принял жалобу против Украины по делу о событиях 2 мая в Одессе - депутат
    14:33 02.02.2017
    428
    По словам депутата Николая Скорика, в случае победы заявителей ЕСПЧ может обязать Украину провести скорейшее, непредвзятое, полное расследование трагедии в Одессе, а также присудить компенсацию заявителям.
    Николай Скорик
    Украине придется ответить за оскорбления в адрес Трампа - депутат
    13:15 17.01.2017
    6810Президентство Трампа: первые указы и назначения.
    По мнению народного депутата Николая Скорика, новый президент США Дональд Трамп и его окружение вряд ли забыли необоснованные обвинения украинской власти в свой адрес.
    Заседание Верховной Рады
    Главные вызовы для Украины в 2017 году по версии народных депутатов
    19:25 07.01.2017
    2863Год 2017: планы, перспективы, ожидания
    Главными вызовами Украины в новом году, по мнению политиков и экспертов, станут деэскалация конфликта на Донбассе, решение наболевших социальных проблем и борьба с коррупцией.
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    1298
    После срыва встречи министров иностранных дел "нормандской четверки" надежда осталась только на формат переговоров "Волкер - Сурков", считает депутат Николай Скорик.
    Николай Скорик. Архивное фото
    Порошенко возомнил себя Мессией - Скорик
    11:51 02.03.2018
    1047
    По мнению нардепа Николая Скорика, после пресс-конференции Петра Порошенко стало понятно - президент продолжает делать вид, что все вокруг идиоты, а он - самый умный.
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