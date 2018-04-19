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    Политика

    ГПУ намерена лишить неприкосновенности двух нардепов от "Оппоблока" - СМИ

    (обновлено: )27401
    По данным источников в Верховной Раде, дело относительно депутата от "Оппозиционного блока" Александра Вилкула касается вопросов земли в Днепропетровской области.
    Генеральная прокуратура Украины
    Украинское фото

    КИЕВ, 19 апр — РИА Новости Украина. Генеральная прокуратура Украины может внести в Верховную Раду представление на снятие неприкосновенности с народных депутатов от "Оппозиционного блока" — Александра Вилкула и Дмитрия Колесникова. Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на информированные источники в парламенте.

    Заседание регламентного комитета Рады с участием Луценко
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    По данным источников, дело относительно Вилкула касается вопросов земли в Днепропетровской области.

    Колесников, также депутат от "Оппозиционного блока", в период с 24 декабря 2012 года по 2 марта 2014 года занимал должность председателя Днепропетровской областной государственной администрации. Александр Вилкул был его предшественником на этой должности.

    Напомним, генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в четверг заявил, что имеет материалы о снятии неприкосновенности с ряда народных депутатов. Он не уточнил, о каких депутатах идет речь.

    Рада в октябре 2017 года направила два законопроекта об отмене депутатской неприкосновенности на экспертизу в Конституционный суд. Автором одного из документов является президент Петр Порошенко. На сегодняшний день для того, чтобы привлечь депутата Рады к уголовной ответственности нужно согласие парламента, при этом, чтобы поставить вопрос на голосование нужно соблюсти ряд процедур, что затягивает процесс и часто депутаты за это время успевают скрыться за рубежом.

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