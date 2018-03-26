В "Оппозиционном блоке" отреагировали на преследование Портнова спецслужбами

КИЕВ, 26 мар — РИА Новости Украина. В политической партии "Оппозиционный блок" считают преследованием по политическим мотивам уголовное производство против первого заместителя главы Администрации президента времен Виктора Януковича Андрея Портнова.

"Очередная попытка давления на Портнова мотивирована тем, что он открыто и аргументированно выступает с критикой нынешней власти и известный своей активной правозащитной деятельностью", – говорится в заявлении, опубликованом на сайте партии..

"Оппоблок" называет дело "фейковым" и считает, что оно "демонстрирует, что власть, вместо борьбы с преступностью, использует силовые ведомства для преследования по политическим мотивам своих оппонентов".

"Обвинения Андрея Портнова лживые и сфабрикованные по худшим стандартам КГБ. Такое против Портнова уже "шили" в 2014 г. и в 2015 г.", – утверждают в партии, добавляя, что Генпрокуратура закрыла предыдущие дела в связи с отсутствием доказательств.

Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины начала уголовное производство по статье "государственная измена" в отношении первого заместителя главы Администрации президента времен бывшего президента Виктора Януковича Андрея Портнова начато уголовное производство по статье "государственная измена".