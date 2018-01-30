"Оппоблок" выдвинул Порошенко требование по новому составу ЦИК

КИЕВ, 30 янв — РИА Новости Украина. Партия "Оппозиционный блок" обратилась к президенту Украины Петру Порошенко с требованием включить в Центральную избирательную комиссию кандидатов от оппозиции, заявил во вторник депутат Верховной Рады Михаил Папиев.

Ранее Порошенко подал на рассмотрение Рады представление о назначении нового состава ЦИК. Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что президент не включил кандидата от ее партии в новый состав ЦИК, и предположила, что это связано с подготовкой к фальсификациям на предстоящих выборах. Позже депутат Верховной Рады от партии "Батькивщина" Алексей Рябчин заявил, что президент "при важных свидетелях" пообещал рассмотреть кандидатуру Андрея Евстигнеева в члены ЦИК.

"Нынешний подход к формированию состава ЦИК мы считаем антидемократическим и нарушающим права оппозиции. Две провластные фракции – БПП и "Народный фронт" просто поделили между собой должности. Другим парламентским фракциям в праве на представительство в ЦИК фактически было отказано. Считаем, что таким образом власть пытается установить политическую монополию на контроль над избирательным процессом. В таких условиях обеспечить демократичность, честность и соревновательность грядущих выборов будет невозможно", — цитирует Папиева пресс-служба партии.

По его словам, в истории независимой Украины еще не было прецедента, когда оппозицию лишали права делегировать своих представителей в ЦИК, что противоречит всем принципам демократии, европейским нормам и рекомендациям международных институтов.

"В формировании персонального состава ЦИК всегда принимали участие все фракции пропорционально. Наша фракция — это главная реальная оппозиция власти в парламенте. Во фракцию входят 43 народных депутата. Мы подавали шесть кандидатур, президент не учёл ни одной. Мы обращаемся к президенту с политическим требованием обеспечить право оппозиции на контроль над избирательным процессом, назначить в ЦИК двух представителей от "Оппозиционного блока", — заявил Папиев.

У 13 из 15 членов ЦИК 1 июня 2014 года истек срок полномочий, однако они продолжают выполнять свои обязанности. По закону, в состав ЦИК Украины входят 15 членов, срок полномочий которых составляет 7 лет. Члены комиссии назначаются и увольняются Верховной Радой по представлению президента. При этом глава государства при назначении членов комиссии должен учитывать предложения депутатских фракций и групп, которые имеют представительство в парламенте.

Очередные парламентские и президентские выборы пройдут в Украине в 2019 году.