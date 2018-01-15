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    "Оппоблок" призывает власти вмешаться в ситуацию с нападениями на церкви

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    (обновлено: )19980
    Лидер парламентской фракции "Оппозиционный блок" Юрий Бойко заявил, что руководство Украины должно прекратить религиозную и межконфессиональную войну.
    Националисты заблокировали въезд в Киево-Печерскую Лавру
    C14 news

    КИЕВ, 15 янв — РИА Новости. Лидер парламентской фракции "Оппозиционный блок" Юрий Бойко требует от властей Украины вмешаться в ситуацию с нападениями радикальных группировок на церкви, говорится в сообщении пресс-службы политической силы в понедельник.

    Националисты заблокировали въезд в Киево-Печерскую Лавру
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    "Мы требуем, чтобы руководство страны прекратило религиозную и межконфессиональную войну, которая началась в государстве с использованием радикальных группировок, которые находятся под контролем руководства правоохранительных органов, о чем все знают. Это крайне опасное явление, которое может разрушить государственность. Мы настаиваем, чтобы руководство государства вмешалось и прекратило это", — цитирует пресс-служба слова Бойко.

    В начале января около 30 человек из праворадикальной организации С14 заблокировали въезд в пещеры Киево-Печерской лавры и перекрыли шлагбаум. СМИ сообщали об акциях радикалов в храмах Днепропетровска и Запорожья. Одесская епархия Украинской православной церкви Московского патриархата заявила о нападении на храмы в центре Одессы радикалов, которые расклеивали листовки и оскорбляли прихожан. Национальная полиция и Нацгвардия Украины перешли на усиленный режим работы около церквей, чтобы не допустить совершения актов вандализма, поджогов и других противоправных действий.

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