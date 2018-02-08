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    Поклонская рассказала, когда захоронят Ленина

    (обновлено: )69222
    Депутат Госдумы от "Единой России" Наталья Поклонская заявила, что тело Ленина будет захоронено, когда люди будут к этому готовы.
    Мавзолей В.И. Ленина
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 8 фев — РИА Новости Украина. Решение по захоронению тела Владимира Ленина будет принято, но это произойдет лишь тогда, когда люди будут готовы к такому развитию событий, заявила в четверг депутат Госдумы от "Единой России" Наталья Поклонская.

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    "Я считаю, что, прежде всего, надо смотреть мнение общества. Люди готовы или люди не готовы? Нужно смотреть по отношению людей. Я уверена в том, что (президент РФ) Владимир Владимирович (Путин) обладает информацией, готовы люди к этому или не готовы. И когда-то будет принято новое решение. Когда это будет? Когда люди будут готовы", — сказала Поклонская в ходе презентации своей книги "Преданность вере и Отечеству", отвечая на вопрос, почему Путин пока не принял решение по телу Ленина.

    Вопрос захоронения основателя советского государства обсуждается в российском обществе уже много лет. Очередной виток дискуссии пришелся на 2017 год — столетнюю годовщину Октябрьской революции. В марте депутат Госдумы от ЛДПР Иван Сухарев направил на имя спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко запрос с призывом рассмотреть вопрос демонтажа мавзолея Владимира Ленина на Красной площади.

    В конце апреля в Госдуму был внесен законопроект о захоронении тела Ленина. Проект был внесен представителями ЛДПР и "Единой России", однако позднее единороссы отозвали свои подписи. Вместе с тем, более 60% россиян, по данным ВЦИОМ, заявили о необходимости захоронить тело Ленина, причем половина из них полагает, что это нужно сделать немедленно, другая половина предлагает подождать какое-то время.

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