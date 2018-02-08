Поклонская рассказала, когда захоронят Ленина

КИЕВ, 8 фев — РИА Новости Украина. Решение по захоронению тела Владимира Ленина будет принято, но это произойдет лишь тогда, когда люди будут готовы к такому развитию событий, заявила в четверг депутат Госдумы от "Единой России" Наталья Поклонская.

"Я считаю, что, прежде всего, надо смотреть мнение общества. Люди готовы или люди не готовы? Нужно смотреть по отношению людей. Я уверена в том, что (президент РФ) Владимир Владимирович (Путин) обладает информацией, готовы люди к этому или не готовы. И когда-то будет принято новое решение. Когда это будет? Когда люди будут готовы", — сказала Поклонская в ходе презентации своей книги "Преданность вере и Отечеству", отвечая на вопрос, почему Путин пока не принял решение по телу Ленина.

Вопрос захоронения основателя советского государства обсуждается в российском обществе уже много лет. Очередной виток дискуссии пришелся на 2017 год — столетнюю годовщину Октябрьской революции. В марте депутат Госдумы от ЛДПР Иван Сухарев направил на имя спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко запрос с призывом рассмотреть вопрос демонтажа мавзолея Владимира Ленина на Красной площади.

В конце апреля в Госдуму был внесен законопроект о захоронении тела Ленина. Проект был внесен представителями ЛДПР и "Единой России", однако позднее единороссы отозвали свои подписи. Вместе с тем, более 60% россиян, по данным ВЦИОМ, заявили о необходимости захоронить тело Ленина, причем половина из них полагает, что это нужно сделать немедленно, другая половина предлагает подождать какое-то время.