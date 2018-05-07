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    Общество

    На аукцион выставили "декоммунизированного" Ленина

    (обновлено: )6802
    Бронзовый памятник Ленину, снесенный в Изюме Харьковской области, был отлит в Киеве, высота скульптуры в полный рост составляет 3,75 метра. Начальная цена на лот выставлена в размере 522,5 тысячи гривен.
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    obrii.com.ua

    КИЕВ, 7 мая — РИА Новости Украина. Управление жилищно-коммунального хозяйства городского совета Изюма Харьковской области выставило на аукцион бронзовый памятник Ленину, демонтированный в ходе декоммунизации, следует из объявления в электронной базе госсзакупок Prozorro.

    Памятник Ленину, снесенный в Мариуполе
    prozorro.sale
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    Бронзовый памятник был отлит в Киеве, высота скульптуры в полный рост составляет 3,75 метра. В сообщении не указано, где именно находился этот памятник до демонтажа.

    Начальная цена на лот выставлена в размере 522,5 тысячи гривен (почти 20 тысяч долларов), аукцион назначен на 17 мая.

    В августе 2017 года директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович заявил, что почти 2,5 тысячи памятников в Украине были демонтированы в рамках декоммунизации, в том числе более 1,3 тысячи монументов Ленину. По словам Вятровича, "Ленина в городах больше нет", но, возможно, памятники остались в сельской местности и на территории предприятий.

    С мая 2015 года в Украине действует закон "об осуждении коммунистического и нацистского режимов", запрещающий пропаганду советской символики. Он предполагает, в частности, переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей. 

    mediaport.ua
    Постамент Владимиру Ленину в Изюме Харьковской области

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