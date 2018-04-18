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    Общество

    Под Одессой нашелся "самый последний Ленин"

    (обновлено: )8702
    Памятник Ленину обнаружили в селе Староказачье Белгород-Днестровского района Одесской области. Его потребовал снести мужчина, который вернулся из зоны АТО.
    Памятник Ленину в селе Староказачье Белгород-Днестровского района Одесской области
    Думская.net

    КИЕВ, 18 апр — РИА Новости Украина. Памятник Ленину обнаружили в селе Староказачье Белгород-Днестровского района Одесской области и сразу же демонтировали, пишет Думская.

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    "В Одесской области нашелся "самый последний Ленин", и его тут же снесли. (…) На него обратил внимание местный житель, вернувшийся недавно с войны на востоке Украины", — говорится в сообщении.

    Мужчина потребовал от сельсовета выполнить закон Украины "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического тоталитарных режимов".

    С мая 2015 года в Украине действует закон "об осуждении коммунистического и нацистского режимов", запрещающий пропаганду советской символики. Он предполагает, в частности, переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей. Институт нацпамяти публиковал список, в который вошли 520 исторических личностей, чья деятельность подпадает под действие закона "о декоммунизации", и поэтому их имена должны исчезнуть из географических названий. Документ вызвал большой резонанс в обществе, так как в нем не были четко прописаны границы его применения.

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