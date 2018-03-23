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    Общество

    Горсовет Мариуполя пока не готов расставаться с памятниками Ленину

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    Пресс-секретарь Мариупольского городского совета Елена Махола заявила, что "коммунальное предприятие поспешило выложить лот, не согласовав свое решение".
    Памятник Ленину, снесенный в Мариуполе
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    КИЕВ, 23 мар — РИА Новости Украина. Памятники Владимиру Ленину в Мариуполе на продажу выставили случайно, заявила пресс-секретарь Мариупольского городского совета Елена Махола, передает "Громадське радио".

    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    "Это был ошибочный лот. Коммунальное предприятие поспешило выложить лот, не согласовав свое решение. Поэтому сегодня лот будет снят с продажи. Дальше будем разбираться и решать, что делать дальше с этими памятниками", — сказала Махола.

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    В Мариупольском горсовете не смогли уточнить, могут ли снова выставить памятники на продажу.

    Как сообщалось, система "ProZorro.Продажи" выставила на аукцион два памятника Ленину, снесенные в рамках декоммунизации в Мариуполе. Начальной ценой продажи памятников Ленину было указано 498 490 грн. На данный момент торги отменены. 

    Система "ProZorro.Продажи"
    Продажа памятников Ленину

    Ранее сообщалось, что в селе Заводовка Одесской области демонтировали последний на территории региона памятник одному из вождей тоталитарного режима — Сергею Кирову.


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