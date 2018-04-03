Вождь на продажу. Куда исчезают снесенные Ленины и сколько на них зарабатывают

Оксана Максимова, РИА Новости Украина

Ленин с молотка

На минувшей неделе на официальном портале публичных закупок ProZorro появился нестандартный лот – сразу два памятника Ленину, которые до декоммунизации базировались в Мариуполе на юге Донецкой области. Один из памятников был ранее установлен на площади Свободы в Центральном районе города, а второй был на площади перед парком им. Петровского. При этом большой памятник Ленину из бронзы весит 5500 кг, а скульптура из черного металла весит 100 килограмм.

По документации, памятники в виде лома черных и цветных металлов реализует мариупольское КП "Комбинат коммунальных предприятий". Оба памятника выставили как один лот с начальной ценой в 498 490 гривен. В Минэкономразвития решили помочь аукциону с рекламой, анонсировав продажу в интернете в своеобразной манере.

"Ленина заказывали? Вместо традиционного металлолома целых два вождя мирового пролетариата. Ленин может много слушать и никогда не перебивает, также его боятся различные вредители в огороде. Универсальная вещь, так что не медлите", – заявило Минэкономразвития в Twitter.

Продать демонтированные памятники планировали на аукционе уже 2 апреля, однако и тут не обошлось без скандала. Лот с аукциона сняли, так как решение не было согласовано с местными депутатами.

"Это был ложный лот. Коммунальное предприятие поспешило выложить лот, не согласовав свое решение. Лот будет снят с продажи. Далее будем разбираться и решать, что делать дальше с этими памятниками", – сообщила пресс-секретарь Мариупольского городского совета Елена Махола.

Впрочем, подобная практика продажи демонтированных под эгидой декоммунизации памятников Ленину – не нова. Так, в минувшем году местные власти в городе Чоп Закарпатской области продали на аукционе бронзовую статую Ленина весом в 3 700 кг и высотой 4,1 метра за 253 тыс грн. В торгах принимал участие всего один участник, купивший лот по начальной стоимости. По данным СМИ, покупателем был венгерский коллекционер.

Также были планы и по продаже вождя мирового пролетариата в Запорожье, где был самый большой и тяжелый памятник Ленину из бронзы. Скульптуру оценивали в 7 миллионов гривен, но до продажи дело так и не дошло – местные депутаты не нашли компромисс.

Наряду с этим, в течение 2018 года планируют через ProZorro пустить с молотка Ильича в Изюме Харьковской области. Скульптура после демонтажа два года пролежал на местном складе КП, пока депутаты не дали добро на продажу. Впрочем, пока что цена вопроса не определена, хотя СМИ называют 400 тысяч гривен.

Был Ленин, стал Шевченко

За все время "ленинопада" последних лет, как заявлял глава Института национальной памяти Владимир Вятрович, в стране демонтировали 1320 памятников Ленину. Гипсовые статуи разрушили, бронзовые пылятся на складах КП или некоторые из них сданы в музей, однако большинство попросту исчезли и на сегодняшний день никто не знает, куда делась большая часть скульптур и монументов. Вместе с тем, в интернете предприимчивые граждане периодически публикуют объявления о продаже частей снесенных изваяний.

Стоит отметить, что многие Ленины по стране переделаны в другие памятники. В в городках Корец и Гоща на Ровенщине памятники Ленину, по данным СМИ, переделали в памятники поэту Тарасу Шевченко. У них — лишь голова Кобзаря, а остальное – от вождя пролетариата. Однако это было еще до декоммунизации, а уже после ее старта к такой практике прибегли военные в Луганской области в районе Новоайдара. Они переделали памятник на территории воинской части в монумент Шевченко.

Скриншот В в городках Корец и Гоща на Ровенщине памятники Ленину, по данным СМИ, переделали в памятники поэту Тарасу Шевченко

В Одессе в 2015 году художник Александр Милов переделал памятник Ленину в героя "Звездных войн" Дарта Вейдера, а в головную часть памятника встроили Wi-Fi роутер.

dumskaya.net Трансформация Ленина: в Одессе появился первый в мире памятник Дарту Вейдеру

В Черкасской области памятник вождю пролетариата стал казаком с чубом, в селе Лозоватка Запорожской области — превратился в скульптуру болгарина-переселенца Диакова, в Новоалексеевке – в монумент автора первой украинской Конституции Пилипа Орлика.

Бездомные памятники

Собственно, вопрос, куда девать снесенные памятники после нахлынувшей волны сноса всего и вся, возникал в обществе неоднократно. Вятрович отмечал, что как поступать с декоммунизированными памятниками на местах – должны решать местные советы, а если некоторые из них представляют художественную ценность, то их могут хранить в спецмузеях.

"Учитывая то, что большинство "штампованы" по одному образцу, то они могут остаться максимум в частных коллекциях", – заявлял глава Института нацпамяти.

В 2014 году, например, голову снесенного Ленина, которую не успели разгромить и растащить "на сувениры", передали в исторический музей им. Д. И. Яворницкого. В Киеве музейный вопрос обсуждался последние несколько лет — в СМИ появлялась информация, что Лениных определят в Пирогово, позднее предлагалось ВДНХ. В результате, в 2016 году, казалось, что был найден консенсус – власти заявили о создании Музея монументальной пропаганды СССР под открытым небом на территории Национального комплекса "Экспоцентр Украины". Бюджет проекта назывался 15-20 млн гривен. При этом заявлялось, что первым экспонатом Музея станет столичный памятник Николаю Щорсу.

Открытие музея было запланировано на ноябрь минувшего года, однако его отложили на неопределенный срок, мол, процесс оказался "значительно длиннее и масштабнее, чем рассчитывали".

Отметим, что во многих странах мира есть музеи тоталитиризма, где можно найти памятники Ленину. В Тбилиси Музей советской оккупации посвящен периоду существования советской власти в Грузии, жертвам политических репрессий советского режима, анти-оккупационным и национал-либеральным движениям Грузии. Музей был открыт в 2006 году. В Кишиневе такой музей открылся в 2016 году. В Венгрии памятники Ленину выставлены в музее под открытым небом "Мементо". Такие же музеи есть в Эстонии, Латвии, Польше, Германии.

Примечательно, что еще в 2008 году Министерство культуры Украины искало место для создания музея с условным названием "Парк соцарта". Как заявлял Василий Вовкун, который на тот момент возглавлял профильное ведомство, рассматривались Киевская или Черниговская область, куда бы свозились памятники, где были бы картины и книги из СССР. Так чиновник оправдывал обрушившийся на него шквал критики после приказа о выведении всех памятников советских времен из реестра памятников местного значения.

Как бы то ни было, снесенные в рамках декоммунизации памятники пока что так и продолжают пылиться на задворках в Украине.

По данным материалов открытых источников интернет