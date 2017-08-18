Прощай Ленин, Вятрович тебя повалил

Тимур Громов, РИА Новости Украина

Гудбай, "дедушка Ленин" — не осталось больше в Украине памятников вождю мирового пролетариата. Демонтированы более 1300 памятников Ленина, "Ленина в городах больше нет", — отчитался директор института нацпамяти Владимир Вятрович, добавив, что речь идет только о подконтрольных Киеву территориях. При этом чиновник не исключил, что даже здесь могли остаться некоторые монументы Ильичу (в сельской местности или же на территории предприятий). "В реестрах они никогда не существовали, их можно демонтировать только по факту обнаружения", — добавил вдохновитель украинской декоммунизации.

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В украинском сегменте соцсетей отчет Вятровича заприметили и прокомментировали: "В Украине памятников Ленину не осталось. Рапорт подписал директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович. Осталось теперь только объяснить украинскому народу почему после сноса памятников и декоммунизации жизнь не стала лучше и веселее"; "Надеюсь, исторический урок нами усвоен. Никогда больше украинцы не должны ставить памятники своим палачам". "Теперь Вятровичу осталось снести последний памятник Ленину — саму Украину", — нашлись в сетях и такие комментарии.

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook