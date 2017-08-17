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    Общество

    В Украине не осталось ни одного Ленина

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    Как сообщил директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович, по всей Украине были "демонтированы 2389 памятников, из них 1320 памятников Ленина".
    Демонтаж памятника Владимиру Ленину в Ильичевске
    Паблик "Ильичёвск, как он есть" ВКонтакте

    КИЕВ, 17 авг — РИА Новости Украина. Во всех городах Украины снесли почти 2,5 тысячи памятников, в том числе более 1,3 тысяч монументов Ленина.

    Как сообщил директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович, "Ленина в городах больше нет".

    Геннадий Москаль. Архивное фото
    УНИАН
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    "Демонтированы 2389 памятников, из них 1320 памятников Ленина. По нашей информации, Ленина в городах больше нет — на территории, которая контролируется Украиной. Возможно, они остались в сельской местности и на территории предприятий. Дело в том, что в реестрах они никогда не существовали, их можно демонтировать только по факту обнаружения", — сказал Вятрович в интервью изданию LIGA.net.

    Он считает, что решение о том, какие памятники устанавливать на месте деммонтированных должна принимать община на местах.

    "Мы считаем, устанавливать на них новые памятники — это должно быть решение местной громады. В Киеве, например, мы считаем, что большинство пеньков надо просто убрать", — добавил Вятрович.

    Напомним, в мае 2015 года в Украине вступил в силу принятый Верховной Радой закон "об осуждении коммунистического и нацистского режимов", запрещающий пропаганду советской символики. Он предполагает, в частности, переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей. Институт нацпамяти опубликовал список, в который вошли 520 исторических личностей, чья деятельность подпадает под действие закона "о декоммунизации", и поэтому их имена должны исчезнуть из географических названий. Документ вызвал большой резонанс в обществе, так как в нем не были четко прописаны границы его применения.

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