От Ленина до Дарта Вейдера: СМИ разыскали памятники после массового сноса

КИЕВ, 10 авг — РИА Новости Украина. После массового сноса памятников Владимиру Ленину в Украине, иностранные журналисты Нильс Аккерман и Себастьян Гобер решили узнать, что же произошло с монументами дальше.

Журналисты разыскали монументы или их части в самых необычных местах: городах, музеях, частных коллекциях и просто на полях. Некоторые памятник были раскрашены в цвета украинского флага.

"Например, в Одессе местный художник превратил Ленина в Дарта Вейдера — одного из главных персонажей культовых Звездных войн", — сообщает "Новое время".

REUTERS Yevgeny Volokin Памятник Дарту Вейдеру из "Звездных войн", который был переделан из статуи Владимира Ленина в Одессе

В Черниговской области художник занес голову вождя в лес, чтобы она зарастала бурьяном, а Днепре голову Ленина передали в городской исторический музей, где она хранится на складе, в Черкассах из Ленина сделали казака.

Всего в Украине было снесено 1320 памятников Ленину.

В мае 2015 года в Украине вступил в силу закон "Об осуждении коммунистического и нацистского режимов", запрещающий пропаганду советской символики. Он предполагает, в частности, переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей. Институт национальной памяти опубликовал список, в который вошли 520 исторических личностей, чья деятельность подпадает под действие закона "о декоммунизации", и поэтому их имена должны исчезнуть из географических названий.