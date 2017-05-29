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    Общество

    Памятник Ленину заменили на памятник сахарной свекле под Николаевом - СМИ

    (обновлено: )7101
    В поселке Первомайское Николаевской области на постаменте, где раньше стоял памятник Ленину, установили памятник сахарной свекле.
    Памятник сахарной свекле установили на месте, где раньше стоял памятник Владимиру Ленину.
    Олег Бережной, facebook

    КИЕВ, 29 мая — РИА Новости Украина. Памятник сахарной свекле установили на месте, где раньше стоял памятник Владимиру Ленину в поселке Первомайское Николаевской области, сообщило в понедельник издание "Вести" со ссылкой на пресс-службу Засельского сахарного завода.

    Памятник Ленину в Одесской области
    Канал RT на Youtube
    Распиленный памятник Ленину в Одесской области

    "В поселке Первомайское Николаевской области на постаменте, где раньше стоял памятник Ленину, установили памятник сахарной свекле", — говорится в сообщении.

    По информации издания, это уже второй памятник сахарной свекле в Украине. На табличке памятника размещена надпись "Ничто не остановит идею, время которой настало".

    Ранее директор украинского Института национальной памяти Владимир Вятрович сообщил, что более 1,3 тысячи памятников Ленину были демонтированы на Украине в рамках декоммунизации.

    В мае 2015 года вступил в силу закон "об осуждении коммунистического и нацистского режимов", запрещающий пропаганду советской символики. Он предполагает, в частности, переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей. Институт национальной памяти опубликовал список, в который вошли 520 исторических личностей, чья деятельность подпадает под действие закона "о декоммунизации", и поэтому их имена должны исчезнуть из географических названий. Документ вызвал большой резонанс в обществе, так как в нем не были четко прописаны границы его применения.

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