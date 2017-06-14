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    Культура

    Памятник Ленину на Запорожье переделали в памятник Пилипу Орлику

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    Декоммунизация: Шухевич вместо Ватутина в Киеве (169)

    (обновлено: )12101
    Жители двух сел в Запорожской области - Новоалексеевки и Лозоватки - подошли творчески к "демонтажу" памятников Ленину и решили просто переделать скульптуры.
    Демонтаж памятника Ленину в Запорожье. Архивное фото
    сайт ZANOZA

    КИЕВ, 14 июн — РИА Новости Украина. Два памятника Владимиру Ленину в Запорожской области переделали в памятники автору первой украинской конституции Пилипу Орлику и болгарскому переселенцу Диянову, сообщает местное издание "Вся власть".

    Проспект Романа Шухевича, бывший - пр. Генерала Ватутина
    wikipedia
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    "Жители двух сел в Запорожской области — Новоалексеевки и Лозоватки — подошли творчески к "демонтажу" памятников Ленину и решили просто переделать скульптуры", — говорится в сообщении.

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    По данным издания, в селе Новоалексеевка памятник Ленину переделали в Пилипа Орлика с казацким чубом и усами. Скульптуру "переодели" в шаровары, добавили на пояс саблю и пистолет, в руке появилась люлька. На работу над памятником ушло примерно полгода.

    Как отмечается в сообщении, в селе Лозоватка из скульптуры Ленина сделали болгарина Диянова. Открытие памятника приурочили к 155-летию переселения болгар в приазовские степи.

    Вся власть
    Пилип Орлик на месте Ленина в запорожской области

    Ранее директор украинского Института национальной памяти Владимир Вятрович сообщил, что более 1300 памятников Ленину были демонтированы в Украине в рамках декоммунизации.

    Вся власть
    Болгарин Диянов вместо Ленина

    В мае 2015 года в Украине вступил в силу закон "Об осуждении коммунистического и нацистского режимов", запрещающий пропаганду советской символики. Он предполагает, в частности, переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей. Институт национальной памяти опубликовал список, в который вошли 520 исторических личностей, чья деятельность подпадает под действие закона "о декоммунизации", и поэтому их имена должны исчезнуть из географических названий. 

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