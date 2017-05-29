Ленин по-киевски: из головы памятника вождю сделали паука

КИЕВ, 29 мая — РИА Новости Украина. Из головы памятника Ленину, который ранее был установлен на Бессарабской площади в Киеве, сделали металлического паука.

Соответствующие кадры выложила на своей странице в Facebook журналистка Ирина Ромалийская.

"Помните памятник Ленину на Бессарабской площади? Yuriy Didovets (депутат Киевского городского совета — Ред.) сохранил голову. Теперь "вождь мирового пролетариата" выглядит так", — написала она.

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На фото видно, что голову Ленина зафиксировали на подставке, к которой прикрепили несколько металлических конечностей.

Ранее СМИ сообщили о сносе последнего памятника Ленину в Киеве.