наверх
29.05.201714:18
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Киев

    Ленин по-киевски: из головы памятника вождю сделали паука

    (обновлено: )4101
    По данным журналистки Ирины Ромалийской, голову памятника сохранил депутат Киевсовета Юрий Дидовец. Она зафиксирована на подставке, к которой прикреплены несколько металлических конечностей.
    В Киеве из головы памятника Ленину сделали металлического паука
    facebook.com/irina.romaliyskaya

    КИЕВ, 29 мая — РИА Новости Украина. Из головы памятника Ленину, который ранее был установлен на Бессарабской площади в Киеве, сделали металлического паука. 

    Соответствующие кадры выложила на своей странице в Facebook журналистка Ирина Ромалийская.

    "Помните памятник Ленину на Бессарабской площади? Yuriy Didovets (депутат Киевского городского совета — Ред.) сохранил голову. Теперь "вождь мирового пролетариата" выглядит так", — написала она.

    Смотрите также: Распиленный памятник Ленину в Одесской области

    На фото видно, что голову Ленина зафиксировали на подставке, к которой прикрепили несколько металлических конечностей.

    Ранее СМИ сообщили о сносе последнего памятника Ленину в Киеве.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Доллары и евро
    Всеукраинская облава на налоговиков
    Георгий Тука
    АТО в Донбассе: обстрел Красногоровки, пожар в школе
    Машина полицейских. Архивное фото
    Криминальная Украина: убийство мотоциклиста в Киеве
    Саммит G7 в Сицилии
    Саммит G7 на Сицилии: итоги