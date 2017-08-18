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    Общество

    На депутата Николаевского облсовета завели дело из-за Ленина - СМИ

    (обновлено: )7801
    По словам политтехнолога Федора Левченко, полиция открыла в отношении депутата Николаевского облсовета Петра Ковальчука криминальное производство по факту размещения барельефов Ленина.
    Один из барельефов Ленина на доме депутата Николаевского облсовета
    Федор Левченко в Facebook

    КИЕВ, 18 авг — РИА Новости Украина. В отношении депутата Николаевского облсовета Петра Ковальчука открыто уголовное производство в связи с размещения барельефов Ленина на собственном доме. Об этом сообщил николаевский политтехнолог Федор Левченко со ссылкой на источники в полиции.

    Федор Левченко в Facebook
    Один из барельефов Ленина на доме депутата Николаевского облсовета

    "На депутата Николаевского облсовета Петра Ковальчука (фракция УКРОП) полиция открыла криминальное производство по факту размещения барельефов Ленина на собственном жилом доме в селе Себино по улице 40 лет Победы. Это стало известно из источников в полиции", — написал в пятницу Левченко на своей странице в Facebook.

    Скриншот сообщения

    Ранее директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович заявил, что во всех городах Украины снесли почти 2,5 тысячи памятников, в том числе более 1,3 тысяч монументов Ленина.

    Напомним, в мае 2015 года в Украине вступил в силу принятый Верховной Радой закон "об осуждении коммунистического и нацистского режимов", запрещающий пропаганду советской символики. Он предполагает, в частности, переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей. Институт нацпамяти опубликовал список, в который вошли 520 исторических личностей, чья деятельность подпадает под действие закона "о декоммунизации", и поэтому их имена должны исчезнуть из географических названий. Документ вызвал большой резонанс в обществе, так как в нем не были четко прописаны границы его применения.

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