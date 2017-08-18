На депутата Николаевского облсовета завели дело из-за Ленина - СМИ

КИЕВ, 18 авг — РИА Новости Украина. В отношении депутата Николаевского облсовета Петра Ковальчука открыто уголовное производство в связи с размещения барельефов Ленина на собственном доме. Об этом сообщил николаевский политтехнолог Федор Левченко со ссылкой на источники в полиции.
"На депутата Николаевского облсовета Петра Ковальчука (фракция УКРОП) полиция открыла криминальное производство по факту размещения барельефов Ленина на собственном жилом доме в селе Себино по улице 40 лет Победы. Это стало известно из источников в полиции", — написал в пятницу Левченко на своей странице в Facebook.
Ранее директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович заявил, что во всех городах Украины снесли почти 2,5 тысячи памятников, в том числе более 1,3 тысяч монументов Ленина.
Напомним, в мае 2015 года в Украине вступил в силу принятый Верховной Радой закон "об осуждении коммунистического и нацистского режимов", запрещающий пропаганду советской символики. Он предполагает, в частности, переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей. Институт нацпамяти опубликовал список, в который вошли 520 исторических личностей, чья деятельность подпадает под действие закона "о декоммунизации", и поэтому их имена должны исчезнуть из географических названий. Документ вызвал большой резонанс в обществе, так как в нем не были четко прописаны границы его применения.