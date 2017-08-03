Гербы, названия, памятники: как политики эксплуатируют мир символов

Фото из открытых источников

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

Помните, на въезде в украинскую столицу со стороны Борисполя стояла надпись: "Киев", снабженная макетом ордена "Золотая звезда" — напоминание о том, что Киев — город герой. Потом буквы раскрасили в желтый и голубой цвета, затем звезда исчезла (что не удивляет, какой уж теперь "город-герой"), а потом и сами буквы упали. Теперь надпись возобновлена, а вместо золотой звезды — схематичное изображение архангела Михаила (надо полагать).

Фото из открытых источников Знак на въезде в Киев

Вспомнилось из Бодрийяра: "Они (общественные формации — Авт.), конечно, одержимы символическим — как своей смертью. Именно потому, что оно больше не задает форму общества, оно и знакомо им лишь как наваждение, требование, постоянно блокируемое законом ценности" (Жан Бодрийяр, "Символический обмен и смерть").

Вот и украинские политики "одержимы символическим", но не "как своей смертью", а в надежде получить выгоду от использования симулякров ("видимость", "подобие") в технологиях манипулирования.

В любом случае — политика всегда создает свой символический мир, хотя цели преследует вполне прагматические: ведь энергетика символов воздействует на чувства, влияет на подсознание людей. А политики должны влиять… По этой причине и ведутся "войны памятников" и кипят баталии вокруг памятных дат.

Советская символика была понятна в контексте советской жизни. Декоммунизаторы будут возражать, но… Пока еще многие помнят, что и в период так называемого "застоя" экономика развивалась, строились заводы, росли города, сдавались миллионы квадратных метров жилья. На городских гербах изображали орудия труда — шестерни, якоря, ковши для разливки стали, колбы…

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Переход к "демократии" и капитализму, разумеется, отразился на символической сфере — хотя и не сразу. Но задолго до утверждения на Украине бандеровской идеологии в качестве государственной, капитал начал процесс "вытравливания" следов более человечного строя.

Так, в Черкассах еще до победы "евромайдана", в мирном 2012 году, при президенте Януковиче — разобрали прекрасное мозаичное панно над входом в дворец культуры "Дружба народов". Сослались на его "аварийный стан" (хотя все понимают, что это объяснение не выдерживает критики, ведь реставрируют и куда более древние образцы).

Не потому ли это сделали, что изображения рабочих, ткачих, ученых невольно служили поводом к невыгодным сравнениям: до развала Союза в городе была промышленность, была работа, а люди труда были в почете. Лучше об этом забыть, решили нынешние хозяева жизни.

Как сообщали местные СМИ, уничтожение памятника советского искусства вызвало волну возмущения среди горожан, но "реконструкторов" это отнюдь не остановило.

procherk.info Черкассы. Мозаика

Что уж говорить о времени после победы "евромайдана"! Процесс разрушения памятников приобрел на Украине промышленные масштабы, под него подвели юридическую базу, приняв законы о декоммунизации. Целая эпоха старательно вычеркивается из памяти народа.

Впрочем, националисты борются не только со всем советским, но и всем русским… Кировограду не вернули историческое имя (Елисаветград), и Днепропетровск не стал вновь Екатеринославом.

Все чаще декоммунизаторы сталкиваются с сопротивлением. Так, в конец января 2017 года власти Харькова отказались переименовать проспект Героев Сталинграда в честь погибшего на Донбассе выпускника Харьковского университета Мирослава Мыслы.

Жители Кропивницкого (бывшего Кировограда-Елисаветграда) выходят на митинги, требуя отменить переименование. Оппозиционные политики обещают подать судебные иски.

Из открытых источников Переименование Кировограда в Кропивницкий

Идут споры о старых и новых названиях улиц в Одессе.

Иногда сопротивление подавляют достаточно жестокими методами. Не так давно в Киеве на протестующих против переименования проспекта генерала Ватутина в проспект Шухевича напали националисты-радикалы, в результате несколько человек оказались в больнице с серьезными травмами.

Понятно, что радикалы действуют не сами по себе — они под защитой нынешней власти. Об этом свидетельствует хотя бы тот факт, что тысячи киевлян подписали петицию против переименования проспекта генерала Ватутина, но комиссия по вопросам культуры Киевсовета эту петицию просто отклонила.

Особенность текущей украинской политики состоит в том, что создаваемый ею символический мир не может опереться ни на символы новейшей истории собственно Украины (из официального оборота выведен термин "Великая Отечественная война", а в ней участвовала вся Украина), ни на символы более отдаленных эпох.

Это непризнанные республики Донбасса легко берут на вооружение знамя Богдана Хмельницкого, а украинские политики тратят деньги на то, чтобы памятники гетману разворачивать — спиной к Москве…

Официальный Киев опирается лишь на крайне ограниченный набор символов: ОУН-УПА, националисты-диссиденты, УНР… Теперь, впрочем, кровью обманутых нарабатывается новая символика — символика антитеррористической операции, АТО. Но символы гражданской войны не сошьют страну.