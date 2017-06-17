Столкновения в столице. Социалисты требуют расследовать действия радикалов

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

Партия "Социалисты" требует расследовать нападение национал-радикалов на участников мирного флеш-моба за сохранение названия "проспект генерала Ватутина" и назвать не только исполнителей, но и "кукловодов".

Партийные активисты провели в пятницу в Киеве мирную акцию против переименования проспекта генерала Ватутина в проспект Шухевича. Но акция была сорвана националистами: на людей напали несколько десятков радикалов, которые применили слезоточивый газ и дымовые шашки. Есть пострадавшие.

Как сообщили в партии "Социалисты", нападение представителей национал-радикальних группировок на партийных активистов "привело к серьезным травмам около 20 человек и госпитализации участников мероприятия".

В частности, пострадал сын одного из руководителей партии Дениса Жарких Гордей, его карета "скорой" доставила в больницу.

Денис Жарких сообщил, что "нападение было массовое", но такой атаки инициаторы флеш-моба не ожидали.

По его словам, националисты "нападали на старушек, на пожилых людей, есть тяжело раненые", — написал Жарких на своей странице в Facebook

"Гордею плохо стало не сразу. Он начал терять сознание примерно минут через 20 после нападения. У него явно был шок. Сейчас ему намного лучше. Поддержите его, у него завтра День рождения. Ему будет 18 лет", — написал Жарких на своей странице в Facebook.

Он отметил, что не планировал акцию – просто "пришли с сыном и некоторыми партийцами поддержать товарищей".

"Предполагалось сделать не митинг, а флеш-моб. Точно знаю, что обещали безопасность. В первую очередь от полиции. Думаю, что теперь даже самые мирные акции в этой стране необычайно опасны. О нашей акции знали заранее. Нужно разбираться почему, ведь мы ее не афишировали. Значит, были кроты или подслушка. Выражать свое мнение в Киеве становится опасным. Мы не сдадимся, но будем думать, как дальше быть", — сообщил Жарких.

Facebook "Социалистов" Нападение на акцию против переименования проспекта Ватутина в Киеве

Недавно на Дениса Жарких уже было совершено нападение после гражданской акции в поддержку журналиста Руслана Коцабы.

Несмотря на то, что акция за сохранение названия "проспект генерала Ватутина" была согласована с городскими властями, полиция не защитила ее участников, передает "Первый Козацкий".

"Это коррумпированная страна, где бьют и убивают… И некому защитить, главное! Нет слов, нет слов. Где я живу – это вообще шок… А я жительница Киева", — сказала журналистам женщина, которая, по ее словам, просто проходила мимо и сделала замечание радикалам – за это ее ударили.

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Ответственность за нападение взяла на себя праворадикальная организация "С14".

Партия "Социалисты" в обнародованном в пятницу заявлении обратила внимание президента (как гаранта Конституции), правительства и правоохранительных органов «на полную безнаказанность национал-радикальних группировок, которые открыто выступают с угрозами в адрес тех, кто не разделяет их взгляды и вывешивают в социальных сетях видео расправ над теми, кто заявляет о своем непринятии идей агрессивного национализма".

"Социалисты" потребовали от правоохранительных органов "провести тщательное расследование этого и предыдущих нападений национал-радикальних группировок на граждан Украины за их политические взгляды и гражданскую позицию".

Facebook "Социалистов" Нападение на акцию против переименования проспекта Ватутина в Киеве

В партии требуют также назвать "не только исполнителей, но и кукловодов бандитов, которые, используя свое высокое положение в вертикали власти, обеспечивают безнаказанность морального и физического террора своих марионеток".

"В случае продолжения бездеятельности правоохранительных органов, партия "Социалисты" оставляет за собой право организовать защиту своих активистов в законных рамках структур гражданского общества. Нацизм не пройдет!" — говорится в заявлении.

Напомним, Окружной административный суд Киева запретил Киевсовету публиковать решение о переименовании проспекта генерала Ватутина.

Киевский городской совет 1 июня решил переименовать проспект генерала Ватутина в честь националиста Шухевича.