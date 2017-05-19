В Чернигове памятник Хмельницкому развернули спиной к Москве

Сайт Черниговского городского совета

КИЕВ, 19 мая — РИА Новости Украина. В Чернигове памятник гетману Богдану Хмельницкому развернули спиной к Москве. Об этом сообщается на сайте Черниговского городского совета.

Как сообщается, теперь памятник стоит лицом к центральной площади города и Пятницкой церкви.

"Сегодня в Чернигове строители развернули на 180 градусов скульптуру выдающегося украинского гетмана Богдана Хмельницкого, который расположен в одноименном сквере. Теперь гетман стоит лицом к центральной площади города и Пятницкой церкви. Далее строители будут продолжать работы по реконструкции постамента", — говорится в сообщении.

В горсовете сообщили, что на разворот фигуры гетмана на памятнике Чернигов потратил из городского бюджета 14,5 тысячи гривен (557 долларов), но эти работы являются лишь малой частью общей реконструкции постамента. За 557 долларов власти провели демонтаж фигуры памятника, масса которого составляет 5 тонн, его установку, а также возведение и демонтаж строительных лесов.

По данным властей, остальные работы по реконструкции памятника включат в себя фактически формирование нового фундамента под постамент, который немного наклонился, и основа не может обеспечить памятнику необходимую прочность. При дальнейшем повреждении не исключено его разрушение. Поэтому в ходе реконструкции предусмотрено закрепление постамента с помощью свай, сообщили в горсовете.

Также в реконструкцию входят другие реставрационные работы – вплоть до ремонта эмблем, химического закрепления гипса на лепном декоре и художественной росписи его поверхности. В целом работы обойдутся в 700 тысяч гривен (26,9 тысячи долларов).

Как указано на сайте горсовета, скульптура Хмельницкого — это работа скульптора Ивана Кавалеридзе. Автор памятника — черниговский архитектор Андрей Карнабед. По данным властей, он хотел установить фигуру Хмельницкого лицом к центральной площади города и Пятницкой церкви, однако тогдашнее партийное руководство заставило строителей развернуть скульптуру в противоположную сторону, лицом к обкому партии.

Ранее сообщалось, что памятник генералу Николаю Ватутину, расположенный в Мариинском парке неподалеку от здания Верховной Рады, облили красной краской.