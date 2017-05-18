В центре Киева облили красной краской памятник Ватутину

КИЕВ, 18 мая — РИА Новости. Памятник генералу Николаю Ватутину, расположенный в Мариинском парке неподалеку от здания Верховной Рады, облили красной краской.

"На месте события уже работают сотрудники коммунальных служб, которые пытаются отмыть памятник. В столичной полиции инцидент пока не комментируют", — сообщает 112 Украина.

Ранее директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович заявил, что памятник генералу Ватутину, установленный возле Рады, не подлежит демонтажу.

Генерал Ватутин в годы Великой Отечественной войны возглавлял первый украинский фронт в ходе битвы за Днепр и освобождение Киева.

Власти Чернигова накануне заявили о решении провести работы по реконструкции памятника Богдану Хмельницкому, в ходе которых его развернут спиной к Москве.