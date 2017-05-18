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    Киев

    В центре Киева облили красной краской памятник Ватутину

    Тема:

    Обратная декоммунизация в Одессе (146)

    (обновлено: )10805
    Акт вандализма произошел в Мариинском парке. В настоящее время сотрудники коммунальных служб пытаются отмыть памятник. В столичной полиции инцидент пока не комментируют.
    Памятник Ватутину в Киеве облили краской
    112 Украина

    КИЕВ, 18 мая — РИА Новости. Памятник генералу Николаю Ватутину, расположенный в Мариинском парке неподалеку от здания Верховной Рады, облили красной краской.

    Нацкорпус у памятника Ватутину в Киеве
    "Нацкорпус", facebook
    Декоммунизация, совесть и здравый смысл. При чем здесь Ватутин?

    "На месте события уже работают сотрудники коммунальных служб, которые пытаются отмыть памятник. В столичной полиции инцидент пока не комментируют", — сообщает 112 Украина.

    Ранее директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович заявил, что памятник генералу Ватутину, установленный возле Рады, не подлежит демонтажу.

    Генерал Ватутин в годы Великой Отечественной войны возглавлял первый украинский фронт в ходе битвы за Днепр и освобождение Киева.

    Власти Чернигова накануне заявили о решении провести работы по реконструкции памятника Богдану Хмельницкому, в ходе которых его развернут спиной к Москве.

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