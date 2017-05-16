КИЕВ, 16 мая — РИА Новости Украина. Памятник Карлу Марксу на территории фабрики Roshen в Киеве демонтировали. Это произошло в декабре 2016 года, сообщает пресс-служба компании.

"В связи с появлением ряда материалов в СМИ о том, что памятник Карлу Марксу на территории Киевской фабрики Roshen до сих пор волнует общественность в рамках закона о декоммунизации, а также является объектом, с которым отдельные личности призывают бороться без всяческих дискуссий, сообщаем, что памятник был демонтирован еще в декабре 2016 года", — сообщили в пресс-службе Roshen.

roshen.com На фабрике Roshen в Киеве демонтировали памятник Карлу Марксу

Памятник хранится завернутым в деревянном каркасе в месте, недоступном для глаз сотрудников фабрики или ее посетителей, а на его месте осталась только закрашенная участок из-под постамента, на котором стоял бюст Маркса.

В мае 2015 года в Украине вступил в силу принятый Верховной Радой закон "об осуждении коммунистического и нацистского режимов", запрещающий пропаганду советской символики. Он предполагает, в частности, переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей. Ранее Институт национальной памяти Украины опубликовал список, в который вошли 520 исторических личностей, чья деятельность подпадает под действие закона "о декоммунизации", и поэтому их имена должны исчезнуть из географических названий. По данным Института, до конца ноября 2016 года должны быть переименованы более 940 населенных пунктов.

Документ вызвал большой резонанс в обществе, так как в нем не были четко прописаны границы его применения. Власти обещали внести в закон правки и убрать неточности.