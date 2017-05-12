Последний памятник Ленину снесли в Киеве - СМИ

Скриншот видео

КИЕВ, 12 мая — РИА Новости Украина. Последний памятник Ленину, который до сих пор оставался незамеченным, снесли в одном из районов Киева, сообщает сайт газеты "Сегодня".

"В Киеве снесли последний памятник Ленину", — сообщает издание и приводит подтверждающее видео, на котором памятник сносят несколько мужчин.

Отмечается, что постамент вождя пролетариата находился в Голосеевском районе Киева на улице Козацкой, в промышленной зоне, и до сих пор оставался незамеченным.

По данным издания, на снос этого памятника государство выделяло деньги, но монумент находится в сквере в промзоне, на территории бывшей швейной фабрики. Сейчас тут находятся офисные здания. По данным издания, ранее рабочие приехали, найти памятник не смогли, однако поставили галочку, что его демонтировали.

По данным издания, хозяйка территории в конце апреля написала заявление на демонтаж памятника. "Но ей сказали, что памятник по бумагам демонтировали и снова выделять деньги на его снос не будут. В результате она за свой счет наняла рабочих. И сегодня памятник наконец повалили", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Ровенской области плита от снесенного памятника Ленину задавила ребенка.