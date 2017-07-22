Осквернение памятника в Кропивницком: вандалы на улицах, вандалы во власти

РИА Новости Украина

В Кропивницком неизвестные облили красной краской, видимо, символизирующей кровь, памятник воинам-освободителям в сквере Славы, пишет заместитель главного редактора интернет-издания "Украина-Центр" Елена Никитина.

"На постаменте сделали надпись: "Вони вбивали українців". Произошедшее активно обсуждается в социальных сетях…

Сергей Ларин / Facebook Вандалы облили краской советский памятник в Кропивницком

Напомним: памятник был установлен в 1977 году. Он посвящен воинам Гражданской и Великой Отечественной войн. Слева скульптурной композиции – солдат Гражданской воины 1918 – 1921 годов, справа – Великой Отечественной. Они держатся за рукоять меча. На постаменте есть надпись: "Памяти героев – поклонись. Верности Отчизне – поклянись". В 1982 году памятник был взят на учет, его охранный номер – 960. Архитекторы – Курьято и Юрьев, скульпторы – Дяченко и Короткевич.

Сергей Ларин / Facebook Вандалы облили краской советский памятник в Кропивницком

Что в принципе произошло? Акт вандализма или провокация? Оба варианта, к сожалению, в последнее время стали распространенными, подогреваемые и одобряемые определенными политическими силами. Явно, что надругались над памятником не подростки. Идею наверняка придумали в каком-то штабе, специально купили красную краску, вызвались добровольцы, которые под покровом ночи совершили "подвиг". С какой целью – знают только они.

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Вот о чем подумалось в связи со всем этим. Знаете, почему декоммунизация у нас была проведена через колено, если не сказать грубее? Потому что высказаться против ее методов осмелились единицы. Страна, ее народ раскалываются искусственно. Инициаторов раскола, так называемых активистов, абсолютное меньшинство. А мы все молчим, "хаваем".

Сергей Ларин / Facebook Вандалы облили краской советский памятник в Кропивницком

Кое-кто полагает, что памятник изуродовали из-за земельного участка, на котором планируют строить храм. Вряд ли верующие люди на это пошли бы. Скорее, это сделали люди без веры, без нравственности, без совести и без памяти. Почему мы не можем решать вопросы цивилизованно? Зачем стыдливо прикрывать профили прошлого табличками "Памятник на реставрации"? Почему превалирует идеология дикости, или дикая идеология? Наверное, стоило-таки на заре декоммунизации выделить место в городе под парк Истории, куда собрали бы все памятники целыми и невредимыми. Хотя не факт, что туда периодически не наведывались бы вандалы от политики, чтобы вылить на очередной постамент краску и свою ненависть к прошлому, к истории. От всего этого грустно и противно…".