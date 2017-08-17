Вятрович похвастался, что декоммунизация в Украине почти завершена

КИЕВ, 17 авг — РИА Новости Украина. Директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович заявил, что процесс декоммунизации в Украине практически завершен. По его словам, были переименованы почти тысяча населенных пунктов и более 50 тысяч улиц.

"Если в цифрах, коротко, то переименовано 987 населенных пунктов. Из них 32 города. Это почти все. Почему я говорю почти — потому что появляются населенные пункты, которые сами выходят с инициативой… Но в целом могу сказать, что переименование населенных пунктов произошло", — сказал Вятрович в интервью изданию LIGA.net.

Он отметил, что пока не переименованы две области, Днепропетровская и Кировоградская. "Они прописаны в конституции, и их переименование должно происходить через изменение основного закона или, как вариант, через изъятие перечня областей", — добавил директор института.

По его словам, в рамках декоммунизации были переименованы уже 52 тысячи улиц. "Это, опять же, почти все. Хотя в некоторых населенных пунктах затянулись дискуссии о переименовании. Даже в Киеве, кажется, с десяток названий все еще подлежат декоммунизации. Но в целом можно сказать, что декоммунизация в контексте переименования состоялась", — заявил Вятрович.

Он также отметил, что переименование не потребовало никаких дополнительных средств.

Напомним, в мае 2015 года в Украине вступил в силу принятый Верховной Радой закон "об осуждении коммунистического и нацистского режимов", запрещающий пропаганду советской символики. Он предполагает, в частности, переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей. Институт нацпамяти опубликовал список, в который вошли 520 исторических личностей, чья деятельность подпадает под действие закона "о декоммунизации", и поэтому их имена должны исчезнуть из географических названий. Документ вызвал большой резонанс в обществе, так как в нем не были четко прописаны границы его применения.