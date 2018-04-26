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    Общество

    В Одессе выделили полмиллиона на стерилизацию котов

    (обновлено: )46
    Городской департамент экологии предлагал профинансировать стерилизационную программу на 900 тысяч гривен, но бюджетная комиссия согласовала выделение лишь полмиллиона.
    Кот
    Думская.net

    КИЕВ, 26 апр — РИА Новости Украина. Одесский городской совет выделил 500 тысяч гривен на стерилизацию уличных котов. Соответствующее решение депутаты приняли на сессии в среду.

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    Городской департамент экологии предлагал профинансировать стерилизационную программу на 900 тысяч гривен, но бюджетная комиссия согласовала выделение лишь полмиллиона.

    Согласно утверждению муниципальных чиновников, бродячие коты являются разносчиками целого ряда болезней и бесконтрольно размножаются (в отличие от собак, численность которых регулируют муниципальные службы при поддержке немецкого общества защиты животных).

    Отловом котов займется КП "Центр экологических проблем и инициатив", а стерилизацией — частные ветклиники, с которыми уже есть договоренность. Кастрация каждого кота обойдется бюджету в 550 грн. За эти деньги ветеринары будут не только стерилизовать животных, но и прививать их от бешенства, а также обеспечивать послеоперационный уход и помечать прооперированных татуировкой на ухе. 

    В 2017 году горсовет признал кошек неотъемлемой частью экосистемы города и разрешил их отлов только с целью регулирования численности путем биостерилизации.

    Массовую стерилизацию одесских кошек осуществляли в рамках благотворительных кампаний, организованных по инициативе и за средства Немецкого союза защиты животных. 

    Ранее сообщалось, что в Лондоне на Даунинг-стрит возле резиденции премьер-министра Великобритании Терезы Мэй кот главы британского правительства подрался с котом министра иностранных дел Бориса Джонсона.

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