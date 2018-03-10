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    Ильичевск

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 20
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    Нефтяной танкер Таманский
    Украина отсудила у России нефтяной танкер
    19:15 26.05.2016
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    Согласно заявлению председателя Госрыбагентства, возвращению судна в Украину предшествовал длительный судебный процесс в Турции с оффшорным фрахтовщиком Сowen Management S. A., якобы аффилированным с Российской Федерацией.
    Морской порт в Ильичевске. Архивное фото
    В Администрации морских портов прошли обыски
    14:15 13.04.2016
    258
    Согласно информации АМПУ, обыски прошли в аппарате управления предприятия в Одессе и в администрации Ильичевского морского порта в Черноморске (ранее Ильичевск).
    Ильичевск сменил вывеску на Черноморск
    Фотофакт: Ильичевск сменил "вывеску" на Черноморск
    12:08 05.04.2016
    564На металлолом. Украина против советских памятников.
    По информации СМИ, при въезде в город Черноморск, бывший Ильичевск, появилась новая бетонная вывеска с названием города, который был переименован в феврале в рамках закона о декоммунизации.
    Ильичевский судоремонтный завод. Архивное фото
    В Ильичевске во время ремонта судна погиб рабочий
    10:16 20.11.2015
    144
    По предварительной информации, выполнявший ремонтные операции рабочий упал с автолюльки. На момент приезда медиков и спасателей мужчина был уже мертв, сообщили в ГСЧС.
    Общественные слушания по переименованию Ильичевска
    Жители Ильичевска одобрили переименование города в Черноморск
    16:32 12.11.2015
    636На металлолом. Украина против советских памятников.
    Черноморск - вымышленный город из повести Ильфа и Петрова "Золотой теленок". За такое предложение проголосовали 348 участников (из 385), в том числе мэр Валерий Хмельнюк.
    Валерий Хмельнюк и его двойная агитация. Видео
    Мэр Ильичевска агитирует голосовать за БПП и "Оппозиционный блок" 
    06:56 07.10.2015
    939Избирательная кампания по местным выборам
    Свою позицию многолетний глава города Виктор Хмельнюк объяснил тем, что "мэр один в поле не воин".По его мнению, если в горсовет пройдут БПП, от которой он баллотируется, и "Оппоблок", то горсовет будет - "люкс-ракета".
    Ружье. Архивное фото
    Названы версии гибели функционера Федерации футбола Украины
    13:14 16.09.2015
    1374
    Как сообщили в Федерации футбола Украины, по информации правоохранительных органов, в Ильичевске смертельное ранение Денис Манив получил в результате неосторожного обращения с охотничьим оружием.
    Денис Манив
    В Ильичевске найден мертвым глава КДК Федерации футбола Украины
    12:23 16.09.2015
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    Денис Манив с огнестрельным ранением головы был найден у себя дома. Он погиб, пока его жена отводила детей в детсад.
    Демонтаж памятника Владимиру Ленину в Ильичевске
    Ленин "золотой": снос памятника в Ильичевске 
    02:02 04.09.2015
    411На металлолом. Украина против советских памятников.
    В Ильичевске Одесской области в четверг демонтировали памятник Владимиру Ленину. Демонтаж памятника Ленину прошел законно. На месте присутствовали представители городских властей и общественных организаций.
    Демонтаж памятника Владимиру Ленину в Ильичевске
    Демонтаж памятника Ленину в Ильичевске 
    22:41 03.09.2015
    303На металлолом. Украина против советских памятников.
    В Ильичевске Одесской области в четверг демонтировали памятник Владимиру Ленину. Демонтаж памятника Ленину прошел законно. На месте присутствовали представители городских властей и общественных организаций.
    Снос памятника Ленину в Ильичевске
    В Ильичевске сносят памятник Ленину
    09:57 03.09.2015
    962
    Демонтаж памятника Ленина проходит законно. На месте присутствуют представители городских властей и общественных организаций. За порядком следят сотрудники правоохранительных органов.
    Бойцы АТО заблокировали сессию горсовета Ильичевска
    В Ильичевске бойцы АТО заблокировали сессию горсовета - СМИ
    14:34 21.08.2015
    1492
    По данным региональных СМИ, в здании городского совета возникла потасовка между силовиками из АТО и молодыми людьми спортивной внешности, однако на данный момент ситуация уже урегулирована.
    Гибель мужчины на концерте в Ильичевске. Видео
    Во время концерта в Ильичевске насмерть разбился мужчина 
    06:18 18.08.2015
    1333
    Во время выступления одесских музыкантов на площадке возле Дворца спорта "Юность" молодой мужчина сорвался с осветительной конструкции. Как выяснилось, погибший был жителем Николаева.
    Ситуация в Ильичевском порту
    В ГФС заявили, что законно проводят следствие в Ильичевском порту
    18:09 30.07.2015
    313
    Следственно-оперативные подразделения главного управления ГФС в Киеве и Одессе проводятся на территории Ильичевского морского порта согласно решению суда, заявил руководитель пресс-службы киевского главка службы.
    Михаил Саакашвили о коррупции в Ильичевском порту
    Саакашвили о коррупции в Ильичевском порту 
    15:52 23.07.2015
    1902Саакашвили в Одессе
    Михаил Саакашвили, посещая Ильичевский порт, сообщил, что в порту "идут самые большие коррупционные сделки последних недель и последних лет". Подробнее смотрите в видео.
    Министерство внутренних дел Украины
    Установлена личность мужчины, устроившего стрельбу в Ильичевске
    13:17 05.07.2015
    452
    Произошел конфликт между гражданами, после чего началась драка, в результате один из участников совершил выстрелы из травматического оружия, и скрылся в неизвестном направлении, сообщает пресс-служба ГУ МВД Украины в Одесской области.
    Пистолет
    В Ильичевске неизвестный обстрелял группу людей, есть погибший
    04:56 05.07.2015
    474
    Отмечается, что в результате стрельбы пять человек получили ранения грудной клетки и ног и были госпитализированы. От полученных ранений один мужчина 1975 года рождения умер в больнице.
    Уголь
    Ильичевский порт начал разгрузку третьего судна с углем из ЮАР
    11:21 13.01.2015
    94Украина в тисках энергозависимости
    Окончание разгрузки судна Rosco Poplar, с которого предстоит выгрузить 77 910 тонн угля, ожидается 16 января. Балкер с южноафриканским углем прибыл в Ильичевский порт в минувшую субботу.
    Арсений Яценюк на заседании Верховной Рады, 11 декабря 2014
    Хроника 11 декабря: программа Кабмина, драка футбольных фанов в Киеве
    09:50 12.12.2014
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    На востоке Украины соблюдается объявленное перемирие, "ДНР" начала отвод тяжелой артиллерии, в то же время столкновения и протесты футбольных фанатов прошли в столице.
    В Ильичевске смывает с берега прибрежные летние домики
    В Ильичевске смывает с берега прибрежные летние домики 
    05:39 12.12.2014
    756
    Как сообщают местные СМИ, местные жители Ильичевска говорят, что причиной обрушения куреней стало строительство яхт-клуба, в результате чего произошел сдвиг грунта. Смотрите на видео кадры разрушений.
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