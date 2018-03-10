Согласно заявлению председателя Госрыбагентства, возвращению судна в Украину предшествовал длительный судебный процесс в Турции с оффшорным фрахтовщиком Сowen Management S. A., якобы аффилированным с Российской Федерацией.
Свою позицию многолетний глава города Виктор Хмельнюк объяснил тем, что "мэр один в поле не воин".По его мнению, если в горсовет пройдут БПП, от которой он баллотируется, и "Оппоблок", то горсовет будет - "люкс-ракета".
В Ильичевске Одесской области в четверг демонтировали памятник Владимиру Ленину. Демонтаж памятника Ленину прошел законно. На месте присутствовали представители городских властей и общественных организаций.
В Ильичевске Одесской области в четверг демонтировали памятник Владимиру Ленину. Демонтаж памятника Ленину прошел законно. На месте присутствовали представители городских властей и общественных организаций.
Следственно-оперативные подразделения главного управления ГФС в Киеве и Одессе проводятся на территории Ильичевского морского порта согласно решению суда, заявил руководитель пресс-службы киевского главка службы.
Произошел конфликт между гражданами, после чего началась драка, в результате один из участников совершил выстрелы из травматического оружия, и скрылся в неизвестном направлении, сообщает пресс-служба ГУ МВД Украины в Одесской области.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".