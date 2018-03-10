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    Георги Лорткипанидзе

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 7
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    На месте нападения на журналистов в Одессе
    Полиция задержала одного из стрелявших в журналистов одесского телеканала
    15:35 20.05.2016
    77Снова стреляли: огнестрельные ранения в Киеве.
    Как сообщил Георгий Лорткипанидзе, в ходе оперативной работы правоохранители установили место нахождения нападавшего. Другие обстоятельства задержания на данный момент уточняются.
    Празднование Дня Победы в Одессе: георгиевские ленты, вышиванки и Лорткипанидзе
    Празднование Дня Победы в Одессе: георгиевские ленты, вышиванки и Лорткипанидзе 
    02:22 10.05.2016
    1316День Памяти и День Победы в Украине
    Торжественные мероприятия на Аллее Славы в Одессе прошли спокойно. Отдать память погибшим во Второй мировой войне пришло более пяти тысяч человек.
    Подготовка силовиков к мероприятиям, направленным на усиление охраны и обороны военных объектов на майские праздники в Одессе
    Полиция расценит демонстрацию красного знамени в Одессе как провокацию
    15:47 29.04.2016
    2359Неспокойная Одесса: блокирование Апелляционного суда
    По словам Лорткипанидзе, активисты организации "Куликово поле" также пообещали не использовать георгиевские ленты. Служба безопасности Украины будет работать усиленно до 10 мая.
    Демонтаж решеток в отделениях полиции Одесской области
    Демонтаж решеток в отделениях полиции Одесской области 
    16:22 29.11.2015
    437Последствия реформы МВД. Дело Шевцова
    В отделениях полиции Одесской области будут демонтированы решетки, сообщил глава региональной полиции Георгий Лорткипанидзе. Подробнее о демонтаже смотрите в видео.
    Демонтаж решеток в отделениях полиции в Одессе
    В отделениях полиции в Одесской области демонтируют решетки
    15:42 29.11.2015
    266Последствия реформы МВД. Дело Шевцова
    Как отметил Георгий Лорткипанидзе, в воскресенье решетки были демонтированы в двух отделениях, а к концу недели работы по демонтажу будут проведены во всех отделениях региона.
    Задержание
    В Одесской области на взятке задержан старший следователь - МВД
    10:38 20.11.2015
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    Как уточнил Лорткипанидзе, старший следователь СО Измаильского ОП ГУНП в Одесской области задержан за получение неправомерной выгоды за не привлечение к криминальной ответственности.
    Арсен Аваков и Гиорги Лорткипанидзе
    В Одесской области за десять дней заменят весь руководящий состав УВД
    04:23 30.06.2015
    804Саакашвили в Одессе
    Новый начальник Управления внутренних дел Одесской области пообещал жителям региона в течение десяти дней провести замену всего руководящего состава Управления МВД.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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