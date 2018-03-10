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    Саша Боровик

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 33
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    Саша Боровик. Архивное фото
    Соратник Саакашвили резко отреагировал на лишение гражданства
    20:04 26.07.2017
    1925"Турне" Саакашвили: скандал продолжается
    Саша Боровик считает, что Михаил Саакашвили был приглашен в Украину, где боролся с мафией и коррупционерами и лишать его гражданства недемократично.
    Саша Боровик. Архивное фото
    Избирком Одессы лишил мандата Боровика - СМИ
    14:41 08.06.2017
    127
    Причиной для лишения этого статуса стало лишение Порошенко его украинского гражданства. Также по данным издания, официально об этом объявят на сессии горсовета, которая пройдет 14 июня.
    Петр Порошенко
    На Порошенко подали в суд из-за лишения украинского гражданства
    04:58 08.06.2017
    857
    Бывший одесский депутат Саша Боровик назвал решение о лишении его гражданства Украины признаком тоталитарного режима, поскольку "власть применяет лишения гражданства как вид наказания за выражение взглядов".
    Саша Боровик. Архивное фото
    Лишение гражданства Боровика и Артеменко. В соцсетях почти истерика
    16:35 05.05.2017
    1183
    Президент Петр Порошенко лишил украинского гражданства нардепа Андрея Артеменко и депутата Одесского горсовета Сашу Боровика из-за наличия у тех гражданства других государств. Как отреагировали на это отечественные политики и эксперты в соцсетях?
    Александр Боровик. Архивное фото
    Порошенко лишил гражданства бывшего зама Саакашвили
    15:50 04.05.2017
    1573
    Саша Боровик заявил об отставке с поста заместителя главы Одесской ОГА в минувшем году после вступления в силу нового закона о государственной службе.
    Михаил Саакашвили
    EurasiaNet: чем недовольны украинские грузины?
    12:45 15.11.2016
    1073"Турне" Саакашвили: скандал продолжается
    Грузинские реформаторы покидают Украину, пишут мировые СМИ. Вслед за Михаилом Саакашвили подала в отставку его соратник Хатия Деканоидзе. Неужели революционный пыл среди питавших большие надежды экспатов сменился разочарованием?
    Геннадий Труханов. Архивное фото
    Интрига по-одесски: выстоит ли мэр против "Евромайдана"?
    10:10 08.07.2016
    1258Неспокойная Одесса: блокирование Апелляционного суда
    Вот уже который месяц в Одессе действует так называемый "Антитрухановский майдан" – акция протеста, целью которой является отставка мэра Одессы Геннадия Труханова.
    Биометрический загранпаспорт Украины на фоне долларовых купюр
    Полный провал: чем запомнятся Украине чиновники-иностранцы
    08:29 12.05.2016
    2806Украина: навстречу реформам или катастрофе?
    Уход замминистра МВД Эки Згуладзе и замглавы Одесской облгосадминистрации Марии Гайдар со своих постов стал лучшим олицетворением провала ставки на иностранных специалистов, которую еще два года назад сделала новая украинская власть.
    Александр Боровик и Михаил Саакашвили
    Боровик заявил об отставке с поста замглавы Одесской ОГА
    17:36 04.05.2016
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    Свое решение Саша Боровик обосновал вступившим в силу законом о госслужбе. При этом он сожалеет, что данный закон запрещает государственным служащим иметь какое-либо гражданство, кроме украинского.
    В Боярке силовики штурмуют базу с экс-ротой Торнадо
    Хроника 13 апреля: новый Кабмин, запрет Меджлиса, штурм базы "Торнадо"
    09:19 14.04.2016
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    Накануне коалиции удалось согласовать формат нового Кабмина, помимо этого Виталию Касько вручили ходатайство о заключении под стражу. Также вчера ГПУ опровергла обвинения премьера во взяточничестве, а НАБУ закрыло дело против главы НБУ.
    Александр Боровик и Михаил Саакашвили. Архивное фото
    Уголовное дело открыто против Боровика за надругательство над флагом Украины
    01:21 14.04.2016
    1427
    Как сообщил советник министра внутренних дел Игорь Варченко, следственное управление ГУ Нацполиции в Одесской области открыло уголовное производство против Саши Боровика по ч.1 ст. 338 Уголовного кодекса.
    Саша Боровик и Михаил Саакашвили. Архивное фото
    В Раде собирают подписи за выдворение Саши Боровика из Украины
    00:29 13.04.2016
    2115
    Как сообщил один из авторов постановления Евгений Дейдей, "преобладающее большинство моих коллег не смогли смириться с тем, насколько дерзко и надменно" Боровик "позволяет себе порочить Государственный Флаг Украины".
    Петр Порошенко. Архивное фото
    Боровик: Порошенко отдал Одессу сепаратистам
    07:29 12.04.2016
    6160
    По мнению Саши Боровика, у Труханова однозначная биография - он сепаратист чистой воды и ничем не отличается от Аксенова, отличается только желанием провести референдум.
    Саша Боровик
    Заместитель Саакашвили: 29 одесских депутатов имеют российское гражданство
    08:44 04.04.2016
    867
    В Одесском городском совете 29 депутатов, включая мэра города, являются гражданами Российской Федерации. По словам офицера, СБУ также было известно, что в горсовете прошлого созыва было 23 депутаты с российскими паспортами.
    Конфликт Боровика и депутатов в Одессе. Видео
    Конфликт Боровика и одесских депутатов 
    03:52 31.03.2016
    533
    Как сообщается, депутат Одесского горсовета Дмитрий Палпатин на заседание комиссии по этике не явился, прислав объяснительную записку о своем поступке, когда вынес из зала заседания Боровика на руках.
    Американские документы Саши Боровика. Водительские права
    Саша Боровик похвастался своими американскими документами
    12:25 30.03.2016
    555
    Саша Боровик заявил, что в медиа против него началась волна по дискредитации его биографии. СМИ, как он уточнил, пишут о том, что он никогда не жил, не учился и не работал в США.
    Арсен Аваков. Архивное фото
    Аваков об инциденте с Боровиком: дикость, даже если его популизм невыносим
    12:20 17.03.2016
    522
    Глава Министерства внутренних дел Арсен Аваков прокомментировал вчерашний инцидент с и.о. заместителя губернатора Одесской области Сашей Боровиком, который произошел в одесской мэрии.
    Сашу Боровика вынесли из зала Одесского горсовета
    Саакашвили об инциденте с Боровиком: мы отчистим Одессу от жулья
    23:34 16.03.2016
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    Как заявил глава Одесской областной госадминистрации, Саша Боровик в горсовете говорил то, о чем говорят одесситы. Саакашвили также пообещал очистить "этот город от бандитов и жулья".
    Шествие легионеров СС в Риге
    Фотоитоги 16 марта: "Азов" на шествии СС, снос Ленина, Боровик на вынос 
    18:34 16.03.2016
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    Шествие легионеров Ваффен СС и их сторонников прошло в среду в центре Риги. Латвийский антифашистский комитет параллельно с этим провел на Бастионной горке протестную акцию.
    Заявление Боровика по поводу инцидента в Одесском городском совете. Видео
    Боровик об инциденте в горсовете Одессы: все равно, в какой зверинец я попал 
    15:44 16.03.2016
    475
    Саша Боровик назвал действия депутата Палпатина провокацией, а также заявил о намерении подать заявление в полицию. По его словам, речь идет о незаконном применении силы.
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