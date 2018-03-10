Бывший одесский депутат Саша Боровик назвал решение о лишении его гражданства Украины признаком тоталитарного режима, поскольку "власть применяет лишения гражданства как вид наказания за выражение взглядов".
Президент Петр Порошенко лишил украинского гражданства нардепа Андрея Артеменко и депутата Одесского горсовета Сашу Боровика из-за наличия у тех гражданства других государств. Как отреагировали на это отечественные политики и эксперты в соцсетях?
Грузинские реформаторы покидают Украину, пишут мировые СМИ. Вслед за Михаилом Саакашвили подала в отставку его соратник Хатия Деканоидзе. Неужели революционный пыл среди питавших большие надежды экспатов сменился разочарованием?
Уход замминистра МВД Эки Згуладзе и замглавы Одесской облгосадминистрации Марии Гайдар со своих постов стал лучшим олицетворением провала ставки на иностранных специалистов, которую еще два года назад сделала новая украинская власть.
Накануне коалиции удалось согласовать формат нового Кабмина, помимо этого Виталию Касько вручили ходатайство о заключении под стражу. Также вчера ГПУ опровергла обвинения премьера во взяточничестве, а НАБУ закрыло дело против главы НБУ.
Как сообщил советник министра внутренних дел Игорь Варченко, следственное управление ГУ Нацполиции в Одесской области открыло уголовное производство против Саши Боровика по ч.1 ст. 338 Уголовного кодекса.
Как сообщил один из авторов постановления Евгений Дейдей, "преобладающее большинство моих коллег не смогли смириться с тем, насколько дерзко и надменно" Боровик "позволяет себе порочить Государственный Флаг Украины".
В Одесском городском совете 29 депутатов, включая мэра города, являются гражданами Российской Федерации. По словам офицера, СБУ также было известно, что в горсовете прошлого созыва было 23 депутаты с российскими паспортами.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".