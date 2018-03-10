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    Игорь Палица

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 15
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    Задержание на взятке в Волынской области
    Муж народного депутата от партии "УКРОП" задержан на взятке в Луцке
    23:18 27.09.2017
    239
    Внефракционный нардеп Ирина Констанкевич утверждает, что ее муж - Николай Сорокопуд - не брал денег, а все произошедшее называет спланированной акцией против политических оппонентов.
    УКРОП проводит митинг в Днепропетровске
    Митинги "УКРОПа" не приведут к смене власти в Украине – политолог
    09:39 02.11.2015
    308Дело Корбана
    Любой протестный поход на Киев пока что не будет эффективным, считает политолог Николай Спиридонов. По его словам, до массовых протестов не дотягивают ни протестные настроения людей, ни ресурсы политиков.
    Разрушения в Одессе после подрыва здания СБУ
    Источники взрыва в Одессе могут исходить от самой СБУ – политолог
    11:36 28.09.2015
    1214Подрыв СБУ в Одессе
    В связи с мощнейшим взрывом в Одессе объявлен план "Перехват". Но если теракт готовили профессионалы, то преступники вряд ли будут пойманы, считает политический эксперт Агентства моделирования ситуаций Валерий Гончарук.
    Работник милиции с собакой
    В Одесской области значительно вырос уровень преступности - экс-губернатор
    06:49 09.08.2015
    1056Саакашвили в Одессе
    По данным Игоря Палицы, на территории области наблюдается значительный рост ограблений. Всего на протяжении июня-июля зарегистрировано 727 преступлений, из которых раскрыто лишь 84 или 11,5%.
    Игорь Палица
    Палица заявил, что отказался от предложений Порошенко
    11:39 01.06.2015
    1326Саакашвили в Одессе
    Бывший глава Одесской ОГА Игорь Палица заявил, что Порошенко предлагал дипломатическую работу или работу в госструктурах.
    Сергей Кивалов. Архивное фото
    Экс-губернатор Одесской области пожелал Саакашвили посадить Кивалова
    01:19 31.05.2015
    1564Саакашвили в Одессе
    Ранее Кивалов в своем блоге заявил, что Палица как глава ОГА потерпел "фиаско": "кто бы ни пришел работать в ОГА - ему будет очень сложно, ведь бездарь-Палица оставил руины".
    Петр Порошенко и Михаил Саакашвили в Одессе
    Экс-глава Одесской области: с удовольствием уступаю место
    20:20 30.05.2015
    666Саакашвили в Одессе
    Игорь Палица пожелал Саакашвили удачи и выразил надежду, что новому губернатору удастся "сделать так, как это удалось в Грузии".
    Петр Порошенко. Архивное фото
    Порошенко уволил губернатора Одесской области без объяснений - администрация
    13:34 30.05.2015
    732Саакашвили в Одессе
    Ранее сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко в пятницу вечером планировал встретиться с Михаилом Саакашвили для принятия решения о его назначении на пост губернатора Одесской области.
    Игорь Палица
    Одесситы требуют от Порошенко уволить губернатора и начальника милиции
    04:34 11.05.2015
    902
    Одесские активисты утверждают, что в случаях явного проявления сепаратистских настроений наблюдалась полная бездеятельность правоохранительных органов.
    Сергей Кивалов. Архивное фото
    Кивалов обвинил губернатора Одесской области во лжи
    17:20 05.05.2015
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    Одесский губернатор Палица, прикрываясь Автомайданом, нагло и цинично пытается манипулировать общественным мнением, написал Сергей Кивалов на своей странице в Facebook.
    Игорь Палица. Архивное фото
    Одесский дом профсоюзов может стать штабом ВМС или госпиталем - Палица
    06:48 02.05.2015
    201Одесса: год после трагедии
    Существует много разных вариантов дальнейшего использования Дома профсоюзов, там можно разместить штаб ВМС, здание облуправления внутренних дел со всеми службами, госпиталь инвалидов, заявил глава Одесской облгосадминистрации Игорь Палица.
    Министерство обороны Украины
    Минобороны предупреждает: праздники опасны для жизни и здоровья
    17:37 22.04.2015
    600
    Глава Минобороны Степан Полторак заявлял, что на майские праздники можно ожидать теракты. По мнению министра, уже наблюдается активизация террористических и диверсионных групп.
    Цветы в память о погибших в результате пожара в Доме профсоюзов в Одессе
    В Одессе усилят меры безопасности в годовщину трагедии в Доме профсоюзов
    16:54 22.04.2015
    127Одесса: год после трагедии
    Сообщается, что 2 мая 2015 года в городе порядок будут обеспечивать несколько тысяч сотрудников правоохранительных органов, в том числе из других городов Украины. Куликово поле будет охранять милиция, проход на площадь предполагается организовать через рамки металлоискателей.
    Сергей Кивалов. Архивное фото
    ГПУ возобновила следствие против Кивалова по показаниям Палицы
    09:49 19.03.2015
    1112Дело Ефремова. Первый пошел?
    Председатель Одесской областной государственной администрации сообщил генпрокурору о совершении Киваловым уголовного преступления, предусмотренного статьей "посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины".
    В Верховной Раде, 27 ноября 2014
    Хроника 28 ноября: Депутаты хотят уволить главу НБУ, кровавый теракт в Нигерии
    11:59 29.11.2014
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    Министерство финансов обнародовало неутешительные цифры: дыра в государственном бюджете разрастается, по сравнению с прошлым годом дефицит вырос почти на 32%.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
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