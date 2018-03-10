Любой протестный поход на Киев пока что не будет эффективным, считает политолог Николай Спиридонов. По его словам, до массовых протестов не дотягивают ни протестные настроения людей, ни ресурсы политиков.
В связи с мощнейшим взрывом в Одессе объявлен план "Перехват". Но если теракт готовили профессионалы, то преступники вряд ли будут пойманы, считает политический эксперт Агентства моделирования ситуаций Валерий Гончарук.
Существует много разных вариантов дальнейшего использования Дома профсоюзов, там можно разместить штаб ВМС, здание облуправления внутренних дел со всеми службами, госпиталь инвалидов, заявил глава Одесской облгосадминистрации Игорь Палица.
Сообщается, что 2 мая 2015 года в городе порядок будут обеспечивать несколько тысяч сотрудников правоохранительных органов, в том числе из других городов Украины. Куликово поле будет охранять милиция, проход на площадь предполагается организовать через рамки металлоискателей.
Председатель Одесской областной государственной администрации сообщил генпрокурору о совершении Киваловым уголовного преступления, предусмотренного статьей "посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины".
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".