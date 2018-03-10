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Сообщается, что 2 мая 2015 года в городе порядок будут обеспечивать несколько тысяч сотрудников правоохранительных органов, в том числе из других городов Украины. Куликово поле будет охранять милиция, проход на площадь предполагается организовать через рамки металлоискателей.